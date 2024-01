Aster faz gol no fim e avança às quartas de final; Coritiba leva nos pênaltis

Uma das principais surpresas da Copinha Sicredi e responsável por eliminar o bicampeão Palmeiras, o Aster Itaquá escreveu mais uma página no seu 'conto de fadas' ao avançar às quartas de final com vitória sobre o Atlético Guaratinguetá por 2 a 1, com direito a gol da vitória aos 50 minutos do segundo tempo. O Coritiba também passou ao bater o Ibrachina nos pênaltis.

Diferente de como foi o jogo contra o Palmeiras, o Aster teve que virar o placar para eliminar o Atlético Guaratinguetá, em Itaquaquecetuba. O time sensação da Copinha saiu atrás, com gol marcado por Matheus, mas Vitão e Julio Cesar, aos 50 minutos da etapa complementar, comandaram a virada.

Nas quartas de final, o Aster enfretará o vencedor do confronto entre Botafogo-SP e Flamengo, que acontecerá nesta quarta-feira (17).

Na Ibrachina Arena, Guilherme Aquino abriu o placar para o Coritiba, mas Jucélio deixou tudo igual para o Ibrachina, ainda no primeiro tempo. Com isso, o duelo foi para os pênaltis. O time paulista errou duas cobranças, enquanto o goleiro Pedro Morisco fez o gol da classificação.

O Coritiba aguarda o vencedor do duelo entre Santos e Cruzeiro para conhecer o seu adversário na semifinal.

Confira os jogos desta quarta-feira:

15h

Ibrachina 1 (3) x (4) 1 Coritiba

Atlético Guaratinguetá 1 x 2 Aster Itaquá

19h15

Botafogo-SP x Flamengo

19h30

Santos x Cruzeiro

Fonte: Esportes