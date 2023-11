Athletico Paranaense e Vasco ficam só no empate pelo Brasileirão

O Athletico não conseguiu aproveitar as chances criadas diante do Vasco, neste sábado (25). Não teve bola na rede na Ligga Arena e o placar apontou 0 a 0, com apenas um ponto a mais para o Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro.O resultado deixa o Furacão com 51 pontos. A 35ª rodada terá mais sete jogos no domingo (26).

O Jogo

Logo no primeiro minuto, o Athletico levou perigo ao arco vascaíno com um chute de fora da área de Christian, por cima do gol. Pouco depois, Christian roubou a bola no ataque e tocou na área para Willian, que bateu de perna esquerda e acertou o travessão.

O Rubro-Negro teve outras boas chances na primeira etapa. Vitor Bueno deixou Canobbio cara a cara com o goleiro, mas o chute do uruguaio foi para fora. E aos 36, uma ótima jogada quase terminou com um golaço. Erick fez lindo lançamento para Willian, que recebeu na área e rolou para Christian. O chute saiu raspando a trave.

A segunda etapa começou com um susto, mas Bento estava atento e fez ótima defesa em chute de Gabriel Pec. Logo em seguida, a resposta veio em um belo chute de Canobbio, que subiu demais e saiu por cima do gol.

O Furacão teve oportunidades em finalizações de Willian, Erick, Zapelli, Vitor Bueno, Canobbio Mas não era mesmo dia de gol na Ligga Arena. A última boa chance aconteceu já aos 48, em um chute de fora da área de Fernandinho, que o goleiro vascaíno espalmou, garantindo o placar fechado no Caldeirão.

Ficha técnica

Athletico 0x0 Vasco

Campeonato Brasileiro 2023: 35ª rodada

Data: 25/11/2023 (sábado)

Horário: 19h30

Local: Ligga Arena

Público total: 22.056

Público pagante: 21.053

Renda: R$ 1.027.040,00

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima (RS)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)

Athletico Paranaense: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello (Madson, aos 18 do 2º tempo), Fernandinho, Erick e Canobbio; Vitor Bueno (Arriagada, aos 41 do 2º tempo), Willian (Vitor Roque, anos 18 do 2º tempo) e Christian (Zapelli, aos 18 do 2º tempo)

Técnico: Wesley Carvalho

Cartão amarelo: Cuello

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, aos 23 do 2º tempo), Maicon, Medel (Robson Bambu, aos 36 do 2º tempo) e Léo; Zé Gabriel, Paulinho (Praxedes, aos 23 do 2º tempo), Marlon Gomes (Payet, aos 36 do 2º tempo) e Lucas Piton; Gabriel Pec (Mateus Carvalho, aos 41 do 2º tempo) e Vegetti

Técnico: Ramón Díaz

Cartões amarelos: Maicon, Léo, Marlon Gomes e Robson Bambu