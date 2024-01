Athletico-PR derrota Tanabi nos pênaltis e avança à terceira fase

Vice-campeão em 2009, o Athletico-PR continua vivo na disputa pelo título inédito da Copinha Sicredi. Nesta sexta-feira (12), o time rubro-negro derrotou o Tanabi nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e foi o primeiro classificado à terceira fase do torneio.

O próximo adversário do Athletico sairá do confronto entre Catanduva-SP e Ponte Preta-SP, que acontecerá na noite desta sexta-feira. Na primeira fase, o time paranaense enfrentou o Catanduva e perdeu, na última rodada, por 2 a 1.

O Athletico começou o duelo a todo o vapor e precisou de cinco minutos para abrir o marcador. Lucca recebeu dentro da área e tentou o arremate. A defesa cortou, mas jogou a bola nos pés de Sorriso, que conseguiu mandar no fundo das redes na terceira tentativa.

O Tanabi não se entregou e ainda buscou o empate no primeiro tempo. Aos 49 minutos, Daniel ajeitou para Romarinho, que mandou um belo chute de esquerda para decretar a igualdade.

No segundo tempo, o Tanabi chegou a estar melhor do que o Athletico, mas não conseguiu virar o duelo, muito pela grande atuação do goleiro Filipe, que fez defesas importantes para levar o duelo para os pênaltis.

Nas cobranças, o Athletico converteu todas as quatro, enquanto o Tanabi acertou o alvo apenas uma vez, com Breno. Neto acertou a trave, e Gustavo chutou no travessão. Com isso, o clube paranaense carimbou a classificação para a terceira fase.

Confira os jogos desta sexta-feira:

11h

Tanabi-SP 1 (1) x (4) 1 Athletico-PR Pedro Lino

14h15

Desportivo Brasil-SP x America-MG Will

15h

Chapecoense-SC x Tiradentes-PI Eslen

Fortaleza-CE x Internacional-RS Eslen

Capital-TO x Capivariano-SP Eslen

16h

Coimbra-MG x Figueirense-SC Isa

16h30

Fluminense-RJ x Ituano-SP Isa

17h15

Corinthians-SP x Guarani-SP Eslen

19h

Ferroviaria-SP x Gama-DF Eslen

Criciuma-SC x São-Carlense-SP Eslen

19h15

Gremio-RS x Mirassol-SP Eslen

19h30

Botafogo-RJ x Novorizontino-SP Eslen

19h45

Atlético-GO x Marilia-SP João

20h30

XV de Jaú-SP x CRB-AL João até ir embora.

21h30

Catanduva-SP x Ponte Preta-SP Caio

Ceara-CE x São Paulo-SP Caio

Fonte: Esportes