Atlético Guaratinguetá avanças às oitavas; Coritiba passa nos pênaltis

Mais dois classificados às oitavas de final da Copinha Sicredi foram conhecidos no início da tarde desta segunda-feira (15). O Atlético Guaratinguetá-SP derrotou o Taubaté-SP por 2 a 0 e carimbou a classificação, assim como o Coritiba-PR, que superou o Juventus-SP nos pênaltis.

No Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, o Atlético se aproveitou do fator casa para vencer o Taubaté por 2 a 0, com gols de Kayan e Nicolas, um em cada tempo.

O adversário do Atlético Guaratinguetá sairá do confronto entre Palmeiras e Aster Itaqua, que acontecerá às 18h30, na Arena Barueri.

Na Rua Javari, o Juventus quase avançou de fase. O time paulista segurou um 0 a 0 diante do Coritiba, no tempo normal, mas acabou sendo derrotado nos pênaltis por 5 a 4. O gol decisivo foi marcado por Pedro Morisco.

O Coritiba enfrentará o vencedor de Vitória-BA e Ibrachina-SP, que se enfrentarão às 14h.

Os times que já estão garantidos nas oitavas de final são: Athletico-PR, Grêmio-RS, Novorizontino-SP, São Paulo-SP, Corinthians-SP, CRB-AL, Ituano-SP, América-MG, Coritiba-PR e Atlético Guaratinguetá-SP.

Confira os jogos desta segunda-feira:

11h

Coritiba-PR 0 (5) x (4) 0Juventus-SP

Taubaté-SP 0 x 2 Atlético Guaratinguetá-SP

14h

Vitória-BA x Ibrachina-SP

14h15

Botafogo-SP x Sfera-SP

18h30

Aster Itaquá-SP x Palmeiras-SP

19h15

Água Santa-SP x Santos-SP

20h45

Portuguesa-SP x Cruzeiro-MG

21h30

Flamengo-RJ x São José-SP

