Atlético Mineiro goleia na Arena MRV pelo Campeonato Mineiro

Com uma goleada por 4 a 0, o Galo marcou o primeiro jogo de Campeonato Mineiro disputado na Arena MRV.

A equipe atleticana venceu o Democrata-GV, na tarde deste domingo (28), pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida marcou a estreia do meia Gustavo Scarpa, que entrou em campo no intervalo, no lugar de Igor Gomes.

Os gols foram de Maurício Lemos, Zaracho e Edenilson, no primeiro tempo; com Hulk fechando o placar na etapa final.

A camisa utilizada pelo Galo neste domingo trouxe um patch com a Estrela de Davi e os dizeres 'We Remember', em referência ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto (27/1).

A partida contra o time de Governador Valadares foi a de número 300 de Guilherme Arana como profissional. Com a camisa alvinegra, o lateral entrou em campo 173 vezes, marcou 16 gols e deu 26 assistências. Pelo Galo, Arana é tetracampeão mineiro e campeão da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Supercopa do Brasil; e chegou à Seleção Brasileira.

Sequência O próximo desafio na luta pelo pentacampeonato mineiro será o clássico de sábado (3), às 19h30, contra o Cruzeiro, na Arena MRV.

O Galo liquidou a fatura já no primeiro tempo, abrindo vantagem de três gols. A primeira grande chance foi no passe de Igor Gomes para Hulk, que chutou cruzado e viu o goleiro Luis Augusto fazer boa defesa.

Em seguida, após cobrança de escanteio pela direita, Hulk levantou a bola na área e Maurício Lemos, na segunda trave, cabeceou para abrir o placar.

O domínio do Galo era total e, aos aos 15 minutos, Hulk recebeu a bola na grande área pela direita, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para a finalização de Zaracho: 2 a 0.

Ainda na etapa inicial, aos 41, Edenilson recebeu grande passe de Zaracho na entrada da área e tocou com categoria no canto esquerdo do goleiro, ampliando a vantagem atleticana.

No segundo tempo, Felipão promoveu a estreia de Gustavo Scarpa, que entrou no lugar de Igor Gomes e mostrou qualidade em seus primeiros 45 minutos com a camisa alvinegra.

O Galo seguiu dominando o jogo e ainda ampliou o marcador com Hulk, em chute da entrada da área, após passe de Pavon. Foi o gol número 96 do super-herói atleticano pelo Galo, que passa a ser, isoladamente, o clube em que o Camisa 7 mais balançou as redes em sua carreira

Fonte: Esportes