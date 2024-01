Atlético perde na estreia do Campeonato Mineiro para o Patrocinense

Na sua primeira partida do Campeonato Mineiro, o Atlético enfrentou dificuldades no gramado irregular e acabou sendo derrotado por 2 a 1 pelo Patrocinense, nesta quarta-feira (24.01).

A equipe alvinegra saiu na frente com um belo gol de falta de Mauricio Lemos aos oito minutos do primeiro tempo. Contudo, a vantagem não durou muito tempo, já que Everton, de cabeça, empatou para o time da casa ainda na primeira etapa.

Já no segundo tempo, Hudson virou o jogo, também de cabeça, colocando o Patrocinense à frente no placar. O Atlético lutou para reverter o resultado, mas não conseguiu encontrar o caminho para o gol adversário nos minutos finais.

A próxima partida do Atlético acontecerá no próximo domingo (28) na Arena MRV, onde receberá o Democrata de Governador Valadares. O jogo será válido pela segunda rodada do grupo B do Campeonato Mineiro, e terá início às 16 horas. A equipe alvinegra busca a reabilitação no torneio após a derrota na estreia.

