Atlético realiza pela primeira vez a venda de uma jogadora de sua equipe feminina

A zagueira colombiana Jorelyn Carabalí, de 26 anos, foi a primeira jogadora do futebol feminino vendida pelo Atlético Mineiro. Esta venda entrou para a história do clube de Belo Horizonte. A jogadora agora defende o Brighton, da Premier League, como é conhecido o tradicional e forte Campeonato Inglês.

A saída do Galo

Nem o clube do Brasil, nem o da Inglaterra revelaram dados da negociação da transferência de Jorelyn Carabalí. Os valores envolvidos, assim como o tempo de contrato da defensora com os Seagulls são mantidos em sigilo.

Trajetória de Carabalí

Jorelyn Carabalí ficou pouco tempo no Galo, já que havia sido contratada em janeiro de 2023. Anteriormente, ela jogava no Deportivo Cali, clube tradicional do futebol da Colômbia. Na formação mineira, a jogadora disputou 11 partidas, tendo marcado três gols.

Vale destacar que foi no Atlético Mineiro que Jorelyn Carabalí foi convocada para a sua seleção nacional. Ela esteve no elenco que disputou a Copa do Mundo Feminina de 2023 da FIFA, realizada em julho e agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. As Las Cafeteras conquistaram uma campanha histórica na Oceania. Elas chegaram até às quartas de final, quando foram eliminadas pela finalista Inglaterra. Quem optou por dar os palpites nas colombianas nas apostas esportivas conseguiu bons retornos.

Certamente, Carabalí vive o melhor momento da sua carreira. Anteriormente, ela viveu momentos de tragédia na vida pessoal. O seu irmão Paulo Andrés Carabalí Martínez foi assassinado aos 23 anos em uma boate. Em 2017, a jogadora já havia perdido um irmão.

