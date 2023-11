Botafogo só empata contra o Fortaleza; Palmeiras continua líder

No jogo atrasado da 29ª rodada do Brasileirão, Fortaleza e Botafogo empataram por 2 a 2 no Castelão. O empate deixou o Botafogo na segunda posição da tabela, perdendo a oportunidade de reassumir a liderança. Palmeiras segue líder e depende somente dele para ser campeão do Brasileirão.

Yago Pikachu e Guilherme marcaram para o Fortaleza no primeiro tempo, aos 7 e aos 41 minutos, respectivamente, ambos com assistência de Calebe. O Botafogo contou com um gol contra bizarro de Brítez e teve Danilo Barbosa como salvador, garantindo o empate.

Com o resultado, o Botafogo chega a 61 pontos, porém não ultrapassa o líder Palmeiras e pode perder a segunda posição. O Palmeiras, com a mesma quantidade de jogos, tem um ponto de vantagem na tabela. O Bragantino ainda enfrentará o Flamengo e pode chegar aos 62 pontos.

Já o Fortaleza subiu para a 11ª colocação, ultrapassando o Corinthians, com 45 pontos. A equipe comandada por Vojvoda ampliou a distância para a zona de rebaixamento para sete pontos, mas não vence há oito jogos.

Os dois clubes voltarão a campo no domingo (26), pela 35ª rodada do Brasileirão. O Botafogo receberá o Santos às 16h, no Nilton Santos, enquanto o Fortaleza enfrentará o Palmeiras novamente no Castelão, às 18h30.

