Botafogo-SP registra crescimento de 350% nos planos de sócios-torcedores

A importância da Arena Nicnet Eurobike para o Botafogo-SP não é algo novo. Após inaugurar o espaço multiuso, em 2019, o clube tem contado com outras importantes fontes de receita. Uma delas é a realização de shows em sua casa, algo que rendeu uma quantia em torno de R$ 3 milhões em 2022. Para este ano, a expectativa é que a quantia aumente em 60%, atingindo rendimento superior aos R$ 5 milhões. Além deste faturamento, o Pantera já obteve outros ganhos, como um crescimento de 350% nos planos de sócio-torcedor que também dão direito a acompanhar os shows. O clube, inclusive, possui o maior número de associados dentre os grupos do interior de São Paulo.

As receitas citadas consideram elementos como a locação dos principais camarotes vip do estádio, além da arrecadação com o “Plano Ouro show” disponibilizado pelo Botafogo-SP aos seus associados. Os assinantes desta opção têm o direito tanto de ir aos jogos da equipe quanto aos shows sediados na casa botafoguense. Conforme o clube explica, porém, a maior parte da adesão se dá em razão destes eventos, tal como os aluguéis dos camarotes.

Segundo o site oficial do Pantera, o orçamento para este ano prevê receitas na casa dos R$ 35 milhões. Dessa forma, os R$ 5 milhões representam mais de 14% do previsto pela agremiação. “Desde 2019, a Arena Nicnet Eurobike tem proporcionado lazer e conforto aos nossos torcedores, além de viabilizar novas formas de arrecadação para o clube”, pontua Adalberto Baptista, gestor da SAF do Botafogo S.A.

“As receitas geradas com esses eventos ainda nos permitem alocar parte destes recursos no futebol profissional. Outro dos benefícios da arena compreende a cidade de Ribeirão Preto, que passou a entrar para a rota de grandes shows, em especial os internacionais, que antes eram destinados somente à capital paulista. Passamos a ser referência com um espaço moderno, de modo a atrair novos negócios e investimentos, assim como torcedores para o futebol”, complementa Adalberto.