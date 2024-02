Brasil estreia nesta sexta na Copa do Mundo de Beach Soccer

A Seleção Brasileira estreia nesta sexta-feira (16) na Copa do Mundo de Beach Soccer, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O primeiro desafio em busca da sexta estrela será contra Omã às 14h (horário de Brasília). A partida terá tarnsmissão nas diversas plataformas do Grupo Globo, Cazé TV e Fifa+. O segundo compromisso será diante dos portugueses, no domingo (18). O Brasil encerra a fase de grupos contra os mexicanos na terça-feira (20).

O Brasil lidera o ranking de títulos e participou das 12 edições já realizadas da competição. O Japão também tem 100% de participações em Mundiais. O Brasil é o maior vencedor, com cinco títulos (2006, 2007, 2008, 2009 e 2017). Fixo da Seleção Brasileira, Catarino comentou a expectativa de disputar o Mundial, com o sonho de conquistar o hexacampeonato.

Na partida que abriu o mundial, a Itália venceu os Estados Unidos, por 3 a 1 pelo Grupo A. Já os Emirados Árabes Unidos venceram o Egito por 2 a 1. Pelo grupo B, o Taiti derrotou a Argentina por 4 a 3. Nos penaltis, Espanha e Irã empataram em 6 a 6. Nos pênaltis, os iranianos venceram os argentinos por 3 a 1.

O torneio conta com a participação de 16 seleções distribuídas em quatro grupos. O Grupo A é composto por Emirados Árabes Unidos, Egito, EUA e Itália; o B é integrado por Espanha, Irã, Taiti e Argentina e o Grupo C tem Senegal, Belarus, Colômbia e Japão. Depois da tradicional fase de grupos, os dois primeiros colocados de cada grupo vão para a fase do mata-mata, nas quartas de final. A grande final será dia 25 de fevereiro. Os jogos do Brasil na primeira fase: Grupo D Brasil, Omã, Portugal e México

16/02 14h Brasil x Omã 18/02 14h Brasil x Portugal

20/02 14h- México x Brasil *Os jogos do Brasil terão transmissão em diversas plataformas do Grupo Globo, a Cazé TV e o Fifa+ Lista de convocados: GOLEIROS

Bobô (Sampaio Corrêa-MA)

Teleco (Vasco da Gama-RJ) FIXOS

Brendo (Anchieta-ES)

Bruno Xavier (Anchieta-ES)

Catarino (Catanha BS-ITÁLIA) ALAS

Datinha (Sampaio Corrêa-MA)

Filipe Silva (Lokomotiv-RÚSSIA)

Mauricinho (Vasco da Gama RJ)

Zé Lucas (ABC/Galinhos RN) PIVÔS

Alisson (ABC/Galinhos-RN)

Edson Hulk (Sampaio Corrêa-MA)

Rodrigo (Flamengo-RJ)

Fonte: Esportes