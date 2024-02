Brasil perde para a Venezuela, mas garante primeiro lugar no Grupo A do Torneio Pré-Olímpico

A Seleção Sub-23 foi derrotada pela Venezuela por 3 a 1, nesta quinta-feira (1), na última rodada da fase de Grupos do Torneio Pré-Olímpico. Até então, o time comandado por Ramon Menezes era o único com 100 % de aproveitamento na competição.

Apesar do resultado adverso em Caracas, o Brasil ficou em primeiro lugar no Grupo A, com nove pontos. A Venezuela terminou em segundo, com oito pontos. No Grupo B, Argentina e Paraguai já estão classificados para o quadrangular final, embora a rodada final seja disputada nesta sexta (2).

Brasil x Venezuela 01/02 Pré-Olímpico

Créditos: Joilson Marconne/CBF

QUADRANGULAR

A partir de segunda-feira (5), os quatro times se enfrentam até o dia 11. Apenas os dois primeiros se classificam para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. A próxima partida da Seleção será na segunda-feira (5). O adversário ainda será definido. O Brasil aguarda a definição da colocação final do Grupo B.

GOLS

Os gols da Venezuela foram marcados no primeiro tempo. Segovia marcou duas vezes. A primeira foi aos 10 minutos. O segundo foi feito pelo volante aos 31 minutos. Na etapa final, a Venezuela fez o terceiro. Rikelme tentou cortar o cruzamento de Lavaca e acabou ampliando para os adversários.

Brasil x Venezuela 01/02 Pré-Olímpico

Créditos: Joilson Marconne/CBF

ALEXSANDER DESCONTA

Aos 44 minutos do segundo tempo, o jogador do Fluminense fez um belo gol. Ele recebeu um passe de Gabriel Pec, faz um belo giro dentro da área e fez o gol da Seleção

POUPADOS

Com o time já classificado para o quadrangular decisivo, Ramon Menezes optou por escalar os reservas. Na volta do intervalo, ele lançou Endrick e Marlon Gomes. Khellven e Aleksander entraram aos 22 minutos. O último a entrar foi Guilherme Biro.

Alexsander marcou o gol do Brasil no segundo tempo

Créditos: Joilson Marconne/CBF

ESCALAÇÃO

BRASIL: Matheus Donelli; Bruno Gomes, Luan Patrick (Khellven), Lucas Fasson e Rikelme; Ronald, Marquinhos (Marlon Gomes), Gabriel Pirani (Biro), Mauricio (Endrick), Giovane (Alexsander) e Gabriel Pec. Treinador Ramon Menezes.

AGENDA

A Amarelinha voltará a campo na segunda-feira (5) contra Argentina ou Paraguai. O adversário será o segundo colocado do Grupo B, cuja última rodada será nesta sexta-feira (2).

