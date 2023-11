Brasil perde para Argentina e amarga 6° lugar nas Eliminatórias da Copa

O Brasil sofreu mais uma derrota nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, desta vez foi para a Argentina, por 1 a 0, no Maracanã. A realização da partida foi ameaçada devido a uma briga generalizada nas arquibancadas.

O jogo começou com cerca de 30 minutos de atraso. A seleção argentina chegou a retornar ao vestiário liderada por Messi, mas voltou ao campo minutos depois.

Ao invés de separar a torcida visitante, as autoridades optaram por ter torcida mista no Maracanã. Infelizmente, isso resultou em brigas antes mesmo do início da partida.

Embora o Brasil tenha dominado a maior parte do jogo, foi a Argentina quem abriu o placar com um gol de Otamendi. O zagueiro superou a defesa após um escanteio cobrado por Lo Celso e cabeceou para o gol.

Messi teve uma atuação apagada durante toda a partida, assim como toda a seleção argentina. O craque ainda segue sem marcar contra o Brasil em jogos oficiais.

Com a derrota, a Argentina continua na liderança das Eliminatórias com 15 pontos. O Brasil caiu para a sexta colocação, com apenas 7 pontos.

A próxima partida das Eliminatórias está marcada para daqui a quase um ano, em setembro de 2024. O Brasil enfrentará o Equador e o Paraguai, enquanto a Argentina jogará contra o Chile e a Colômbia.

Ficha Técnica

Brasil 0 x 1 Argentina

Elimintórias da Copa do Mundo 6ª rodada

Data: 21/11/2023 (terça-feira)

Local: estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza Gomez (CHI)

Assistentes: Claudio Andres Urrutia Cordova (CHI) e Miguel Andres Rocha Svigilsky (CHI)

VAR: Juan Ignacio Lara Luco (CHI)

Amarelos: Carlos Augusto, Raphinha e Gabriel Jesus;

Vermelho: Joelinton

Gol: Otamendi (17'/2ºT)

Público: 68.138

Renda: R$ 19.989.700,00

BRASIL: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos (Nino), Gabriel Magalhães (Joelinton) e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães (Douglas Luiz); Raphinha (Endrick), Rodrygo, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, (Raphael Veiga). Técnico: Fernando Diniz

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi e Acuña (Tagliafico); De Paul, Enzo Fernández (Paredes), MacAllister e Lo Celso (Nico González); Lionel Messi (Di María) e Julián Álvarez (Lautaro Martínez). Técnico: Lionel Scaloni.

Fonte: Esportes