Brasil perde para o Paraguai e se complica no Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira foi superada pelo Paraguai por 1 a 0, na estreia pelo quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico, nesta segunda-feira (5), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. O volante Peralta fez o gol do Paraguai no fim do primeiro tempo.

A equipe de Ramon Menezes teve boas chances de marcar, principalmente no primeira etapa, com Endrick e John Kennedy, mas não foi efetiva nas finalizações.

Mycael durante a partida do Brasil contra o Paraguai | Foto: Joilson Marconne/CBF

O JOGO

Aos 14 minutos, Alexsander e Endrick combinaram para uma boa jogada. O meio-campista tocou para o atacante em velocidade, que driblou o goleiro e tentou tocar para John Kennedy. Mas o passe saiu fraco para um corte tranquilo da defesa adversária.

Aos 25 minutos, o Brasil teve a chance de abrir o placar com um pênalti. John Kennedy encontrou Endrick dentro da área, que foi derrubado. Na cobrança, o atacante do Palmeiras finalizou à meia altura para a defesa do goleiro paraguaio.

Endrick criou boas chances no primeiro tempo e sofreu um pênalti para o Brasi.

Aos 43 minutos, Endrick roubou a bola no ataque e passou para John Kennedy, que entrava com liberdade na área. Mas o atacante do Fluminense chutou para fora, em mais uma oportunidade de gol do Brasil.

Bruno Gomes esteve em campo durante os 90 minutos | Foto: Joilson Marconne/CBF

Nos acréscimos do primeiro tempo, Peralta marcou para o Paraguai.

O segundo tempo foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes. A grande oportunidade de gol veio aos 43 minutos da etapa final. Marquinhos cruzou falta para a área, Arthur Chaves cabeceou, e a bola passou perto da meta paraguaia.

AGENDA

A Seleção Brasileira volta a campo contra a Venezuela, na próxima quinta-feira (8), às 20h (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, pela segunda rodada do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico.

ESCALAÇÃO

BRASIL: Mycael; Khellven (Ronald), Arthur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme (Gabriel Pec); Bruno Gomes, Andrey, Alexsander e Gabriel Pirani (Marquinhos); John Kennedy e Endrick (Giovane). Treinador Ramon Menezes.

