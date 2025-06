Brasil sobe para 4º lugar no ranking da Fifa após vitórias marcantes no futebol feminino

A seleção brasileira feminina de futebol subiu quatro posições no ranking da Fifa divulgado na 5ª.feira (12.jun.25). Agora, o Brasil ocupa a 4ª colocação, feito que não alcançava desde dezembro de 2013.

A ascensão veio após vitórias expressivas contra duas potências da modalidade: Estados Unidos e Japão. O bom momento reforça o trabalho do técnico Arthur Elias à frente da equipe.

No dia 6 de abril, o Brasil venceu as norte-americanas por 2 a 1, em pleno território dos EUA. Foi a primeira vez que a seleção canarinho bateu as líderes do ranking jogando fora de casa.

Depois, a equipe enfrentou o Japão em dois amistosos. No primeiro, realizado em 30 de maio, a vitória foi por 3 a 1. No segundo confronto, no dia 2 de junho, o placar foi 2 a 1.

Com os resultados, a seleção feminina somou pontos importantes e deixou para trás seleções tradicionais no ranking da Fifa. O desempenho anima torcedores às vésperas de uma competição continental.

O próximo compromisso da equipe será no dia 27 de junho, contra a França, em Grenoble. O amistoso servirá como preparação para a Copa América Feminina.

O torneio continental será disputado em julho, no Equador. A competição é classificatória para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, o que aumenta ainda mais a importância da preparação.

A nova posição no ranking reflete o bom momento vivido pela seleção. Com um elenco em renovação e resultados consistentes, o Brasil volta a figurar entre as principais forças do futebol feminino mundial.