Brasil vence Omã na estreia na Copa do Mundo de Beach Soccer

A Seleção Brasileira estreou com vitória na Copa do Mundo de Beach Soccer. O Brasil superou Omã por 5 a 3, nesta sexta-feira (16), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Os gols da vitória brasileira foram marcados por Edson Hulk (2), Mauricinho, Catarino e Rodrigo.

"Sabíamos da qualidade do adversário. Por ser uma estreia também, tinhamos a consciência que seria um jogo complicado. Mas fico muito feliz pela vitória, pelo desempenho da equipe e pelos gols que marquei. Foi uma vitória pra dar mais confiança para o seguimento da competição", disse Edson Hulk.

O próximo desafio da Seleção Brasileira no Mundial será contra Portugal, no domingo (18), às 14h. O jogo terá transmissão nas diversas plataformas do Grupo Globo, Cazé TV e Fifa+. Os portugueses venceram o México nesta sexta, por 8 a 2.

O jogo começou com um susto para a torcida brasileira. O primeiro gol da partida foi de Omã. Abdullah abriu o placar após um erro de passe na defesa canarinho. O Brasil começou a mostrar poder de reação e empatou na cobrança de pênalti com chute forte no canto direito de Edson Hulk. O gol da virada foi de Mauricinho, que bateu forte do meio-de-campo.

GOLAÇO DE CATARINO

Apesar da pressão brasileira, foi Omã quem fez o gol com Abdul Rahman, aproveitando um rebote de um pênalti defendido por Bobô. A resposta da seleção brasileira foi num golaço de Catarino, o terceiro da Amarelinha. No final do primeiro tempo, num contra ataque, Rodrigo recebeu e ampliou de cobertura: 4 a 2 para o Brasil.

OMÃ DESCONTA

No inicio do segundo período, Khalid descontou com um belo gol de cobertura. O ataque da seleção brasileira continuou a mostrar qualidade no ataque nas tentativas de Rodrigo, Mauricinho e Catarino, mas Omã conseguiu neutralizar com uma boa recomposição defensiva.

HULK GARANTE A VITÓRIA

No terceiro e último tempo, o Brasil começou com tudo, indo pra cima. Rodrigo e, depois, Mauricinho, arriscaram de bicicleta. A bola saiu por cima do gol. Em seguida, com tranquilidade e faro de gol, Edson Hulk marca o segundo dele na partida, fazendo 5 a 3 para o Brasil. Faltando 3 minutos para o fim da partida, Hulk ainda acertou a trave.

Comandado pelo treinador Marco Octavio, o Brasil volta a jogar neste domingo (18), às 14h (horário de Brasília), contra Portugal. É um dos maiores clássico da história da modalidade. O Brasil está no Grupo D ao lado de México, Omã e Portugal.

