Brasil vence Venezuela e busca vaga olímpica contra Argentina

O Brasil precisa de um empate no confronto contra a Argentina, no domingo (11), pela última rodada do torneio, para conquistar a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. Biro e Maurício marcaram os gols da vitória da Seleção nesta quinta-feira em Caracas.

O JOGO

John Kennedy por pouco não marcou o primeiro gol da Seleção Brasileira, logo aos três minutos. Ele chutou colocado, a bola passou pelo goleiro adversário, mas o zagueiro venezuelano Vivas cortou o lance quase em cima da linha.

Aos 10 minutos, Mycael fez boa defesa em chute de fora da área da Venezuela.

O restante do primeiro tempo foi de equilíbrio entre as equipes e sem chance de gols para ambos os lados.

Maurício abriu o placar para o Brasil

MAURÍCIO MARCA

Após cabeceio de Endrick, Maurício aproveitou a sobra dentro da área e abriu o placar para a Seleção Brasileira, aos 11 minutos do segundo tempo.

VENEZUELA EMPATA E QUASE VIRA

Bolívar chutou forte, superou Mycael e igualou o placar, aos 21 minutos.

Aos 26, Segovia arriscou chute da intermediária, que bateu no travessão e quicou em cima da linha de Mycael.

Aos 27, a Venezuela chegou a virar o placar. Mas o gol foi anulado por impedimento, após revisão do VAR.

Primeiro tempo foi de equilíbrio.

BIRO GARANTE A VITÓRIA

Aos 42 minutos do segundo tempo, Endrick enfiou a bola para Biro, que avançou em velocidade e chutou entre as pernas do goleiro para colocar o Brasil em vantagem na partida.

AGENDA

No domingo (11), às 20h, a Seleção Brasileira enfrenta a Argentina e terá a chance de se garantir nos Jogos Olímpicos de Paris para defender o bicampeonato olímpico. O Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, recebe o confronto, o último do Brasil pelo Pré-Olímpico.

Combinação de Endrick e Biro garantiu a vitória da Seleção Brasileira contra a Venezuel

ESCALAÇÃO

Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Alexsander (Bruno Gomes); Andrey, Maurício (Guilherme Biro) e Gabriel Pirani (Ronald); Gabriel Pec (Rikelme), John Kennedy (Marquinhos) e Endrick. Técnico Ramon Menezes