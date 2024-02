Com elenco principal, Flamengo vence Sampaio Corrêa-RJ no Mangueirão

Na volta do time principal da pré-temporada, o Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (31), no Mangueirão, pela quinta rodada do Carioca. Bruno Henrique e Gabi marcaram os gols do Mengão ainda no primeiro tempo. Rubro-Negro terá pela frente o clássico contra o Vasco, no próximo domingo (4).

O jogo

No primeiro confronto da história entre as duas equipes, o Flamengo iniciou a partida controlando a posse de bola no campo ofensivo. A primeira boa chegada rubro-negra aconteceu aos sete minutos. Em bola levantada na área, David Luiz cabeceou no canto, mas o goleiro se esticou e fez a defesa.

Dois minutos depois, o Mengão inaugurou o marcador em Belém! De La Cruz cobrou falta colocado, o goleiro deu rebote e Bruno Henrique se antecipa à defesa e marca o primeiro gol do jogo: 1 a 0.

Após o gol, o time rubro-negro seguiu valorizando a posse de bola no campo de ataque. Quando o Sampaio Corrêa tentava descer, a recomposição para recuperar a bola era rápida. Aos 26', Gabi ficou com a sobra e arriscou o chute de fora da área, mas a bola foi para fora.

Aos 30', em jogada de falta ensaiada, Arrascaeta rolou para Gabi soltar a bomba. A bola desviou na barreira, quase enganou o goleiro, mas ele conseguiu defender com os pés. Em seguida, outra boa trama do ataque rubro-negro. David Luiz lançou na direita para Wesley, que cruzou rasteiro para o meio da área. Gabi fez o corta-luz e Arrascaeta bateu de primeira para defesa de Leandro Matheus.

O Mengão ampliou o marcador aos 41' com Gabi! Arrascaeta ganhou a dividida, avançou em direção à área e tocou para o camisa 10, que fez o facão para bater na saída do goleiro: 2 a 0. Vale destacar que com o gol, o atacante encerrou um longo jejum sem balançar as redes. A primeira etapa terminou com vantagem rubro-negra.

Na volta do intervalo, o técnico Tite promoveu duas alterações. Saíram Gerson e Erick para as entradas de Luiz Araújo e Allan, respectivamente. Aos oito minutos, o Flamengo desceu em velocidade com De La Cruz, que achou Gabi livre na entrada da área, mas o atacante foi bloqueado na hora do chute.

Aos 11', o time rubro-negro recuperou a bola no campo ofensivo e Arrascaeta chutou forte. O goleiro fez a defesa em dois tempos. O Mais Querido seguiu mantendo a posse de bola no ataque e buscando criar oportunidades. Aos 35', Luiz Araújo fez o drible na diagonal e bateu forte para defesa de Leandro Matheus.

Nos minutos finais, o Flamengo administrou o resultado e saiu de campo com a vitória, a segunda na competição após dois empates nas últimas duas rodadas.

Próximo compromisso

O Rubro-Negro terá pela frente o clássico contra o Vasco no próximo domingo (4), às 19h, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Ficha técnica

Sampaio Corrêa-RJ 0x2 Flamengo

5ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio do Mangueirão, Belém-PA

Data e hora: 31/01/2024 às 21h30

Arbitragem: Carlos Tadeu Ferreira de Castro, Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares

Cartões amarelos: Paulo Vítor (SCO), Thuram (SCO), Rodrigo Dantas (SCO), Allan (FLA)

Gols: Bruno Henrique (9'1ºT) e Gabi (41'1ºT).

Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Erick Pulgar (Allan), Gerson (Luiz Araújo), Arrascaeta (Matheus Gonçalves) e De La Cruz (Rayan Lucas); Bruno Henrique e Gabi. Técnico: Tite.

Sampaio Corrêa-RJ: Leandro Matheus; Roberto (Rafael Pernão), Índio, Thuram e Paulo Vítor (Guilherme); Eduardo Rosado (Elenilson), Marcelo e Rodrigo Dantas; Hugo Cabral (Max) Lucas Carvalho (Gabriel Agú) e Abner. Técnico: Silvestre dos Anjos.

Fonte: Esportes