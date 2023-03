Copa do Brasil 2023: faÃ§a suas apostas online na Betsul!

Quando o futebol tem jogos com times de camisas pesadas, o resultado é imprevisível. Mas quando um clube grande é derrotado por outro de menor expressão e de menos investimentos, isso é Copa do Brasil!

E a Copa do Brasil 2023 iniciou nesta semana os jogos da 2ª fase, com duelos entre clubes que dificilmente têm chances de se encontrarem com frequência.

O primeiro classificado para a 3ª fase foi o Brasil de Pelotas-RS, que como mandante venceu a Ponte Preta-SP por 2 x 0 na última terça-feira, 07/03.

Agora nesta quinta-feira, 09/03, acontecem mais três jogos que fecham a primeira semana de partidas da 2ª fase da Copa do Brasil 2023.

Partidas da semana Copa do Brasil 2023

A primeira semana da 2ª fase da Copa do Brasil 2023 reservou sete jogos para alegria dos torcedores. Tudo começou na terça-feira (07/03), com Brasil de Pelotas-RS 2 x 0 Ponte Preta-SP.

A rodada ainda teve Camboriu-SC x Bahia-BA, Remo-PA x São Luiz-RS e Tombense-MG x Retrô-PE, que ainda não tinham sido finalizados até o fechamento desta matéria.

A semana da Copa do Brasil 2023 termina com mais três jogos e será finalizada nesta quinta-feira (09/03). Confira a seguir mais informações sobre essas partidas.

Data, horário, local

Prepare-se para a Copa do Brasil 2023 e veja abaixo o horário e onde assistir ao jogo do seu time.

Jogo Horário Local Transmissão Náutico-PE x Vila Nova-GO 19h Estádio dos Aflitos - Recife (PE) SporTv e Premiere Botafogo-SP x São Raimundo-RR 20h Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP) Prime Video Santos-SP x Iguatu-CE 21h30 Vila Belmiro, Santos (SP) SporTv e Premiere

Como apostar?

O primeiro grande passo para entrar no universo das apostas esportivas é escolher um site confiável para fazer seus palpites. Antes de escolher sua casa de apostas, busque fazer uma pesquisa sobre as casas que são legais e qual delas têm mais o seu perfil. Fique atento a esses fatores e aposte apenas com os sites que atendem à legislação.

Para começar a apostar é preciso fazer um cadastro e um depósito mínimo no site que escolheu. Será necessário fornecer dados como nome completo, data de nascimento, e-mail, endereço, telefone e CPF. Alguns sites podem pedir mais ou menos informações. Lembrando que apenas maiores de 18 anos podem apostar.

Com o cadastro feito, será preciso fazer um primeiro depósito para começar a jogar. Cada site estabelece um valor mínimo de depósito. Os créditos podem ser pagos com cartão de crédito, boleto bancário, transferência bancária, Pix, carteiras eletrônicas e, em alguns casos, até Bitcoins.

Para fazer sua primeira aposta é simples. Confira o passo a passo que preparamos pra você:

1 – Escolha uma casa de apostas em que você confie após realizar pesquisas sobre legalidade e operação;

2 – Leia os Termos e Condições (T&C) da casa de apostas escolhida, faça seu cadastro e finalize o registro. Lembrando que é preciso ser maior de 18 anos para se cadastrar;

3 – Depois, faça seu primeiro depósito com o valor mínimo exigido pela casa de apostas escolhida e aproveite o bônus de boas-vindas e demais promoções oferecidas;

4 – Quando o valor depositado estiver em sua conta, você já pode explorar o site, visualizar as modalidades de esportes oferecidas e escolher sua preferida;

5 – Em seguida, escolha o campeonato e o evento que deseja apostar;

6 – Na página do evento, navegue pelos mercados oferecidos (vencedor, gols, escanteios, cartões, etc.) e escolha em qual deles quer fazer a sua aposta;

7 – Clique na opção desejada e no bilhete da aposta insira o valor a ser apostado;

8 – Pra finalizar, confira os possíveis ganhos de sua aposta e, se tudo estiver correto, confirme sua aposta.

A maioria dos sites de apostas esportivas oferece uma extensa lista de esportes nos quais é possível apostar, como futebol, basquete, tênis, vôlei, MMA, automobilismo, futsal, hóquei, entre outros.

Antes de fazer a sua aposta, estude bem as cotas (odds) — lembrando que as cotas maiores são sempre destinadas às zebras — e analise também as estatísticas de cada equipe na competição. O retrospecto do confronto e informações podem ajudar a escolher a equipe ou os mercados nos quais você investirá o seu dinheiro.

Promoções

Odds e cotações

As odds são as cotações que computam a probabilidade de um evento acontecer dentro de uma partida. Para exemplificar, vamos pegar a partida entre Santos-SP e Iguatu-CE. Pela história e relevância, o Santos apresenta as odds mais favoráveis para se fazer uma aposta certa.

O Santos precisa se recuperar do vexame da eliminação na fase de grupos do Paulistão 2023 e deve ir com tudo pra garantir a classificação à próxima fase o quanto antes. Se possível, com gols no 1º tempo.

Por tudo isso, as odds para vitória do Santos estão em 1.20, empate 6.42 e 17.82 para vitória do Iguatu-CE. Ou seja, pela análise dos especialistas e pela grande quantidade de apostas no time paulista, o Santos é muito favorito para vencer a partida.

Uma alternativa para lucrar mais é escolher o mercado de Gols. Na partida do Santos, as odds na Betsul para +2,5 gols no jogo estão em 1.68 e para -2,5 gols estão em 2.06.

