Copa do Mundo de 2034 será na Ásia ou Oceania, diz FIFA

Após a confirmação da Espanha, Portugal e Marrocos como sede da Copa do Mundo de 2030 e com três partidas acontecendo na primeira fase no Uruguai, Argentina e Paraguai, a Fifa já começou o processo de candidatura para sediar o Mundial de 2034. Para manter a rotação entre os continentes, a Fifa convidou os membros das confederações asiáticas e da Oceania para lançarem suas candidaturas.

A Arábia Saudita surge como uma das favoritas para sediar o evento. Eles haviam demonstrado interesse em sediar a Copa de 2030, mas desistiram em junho deste ano quando perceberam a força da candidatura tripla de Espanha, Portugal e Marrocos.

A ideia inicial dos sauditas era formar uma candidatura tripla com Grécia e Egito. Como a Fifa pretende manter a rotação de continentes, abre-se a possibilidade de outras candidaturas duplas ou triplas dentro da Ásia e da Oceania. Um exemplo disso é a Copa do Mundo de futebol feminino, que este ano foi organizada pela Austrália e Nova Zelândia.