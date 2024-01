Corinthians estreia com vitória sobre o Guarani no Paulistão

Na noite deste domingo (21/01), o Timão entrou em campo pela primeira vez na temporada! Pela 1ª rodada do Paulistão 2024, na Neo Química Arena, o adversário foi o Guarani. Com o apoio da Fiel, que lotou a Casa Do Povo, o Coringão venceu por 1 a 0, com gol de Romero no primeiro tempo.

Com o resultado positivo na estreia, o Alvinegro soma os três primeiros pontos na competição, na qual se encontra no grupo C, ao lado de Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol. Os dois primeiros colocados do grupo, após 12 rodadas, se enfrentam na próxima fase do Estadual.

Escalação

O técnico Mano Menezes iniciou o primeiro confronto da temporada com Cássio, Fagner, Caetano, Félix Torres, Hugo, Maycon, Raniele, Matias Rojas, Matheus Araújo, Romero e Yuri Alberto. Entraram durante a partida Fausto Vera, Wesley, Gustavo Silva e Yago. Ainda estavam na reserva: Carlos Miguel, Matheus Roger, Diego Palacios, Guilherme e Rafael.

Bola em jogo!

O Timão iniciou a partida no embalo da Fiel e foi para cima do adversário nos primeiros lances. Na pressão inicial, aos 10 minutos, quem quase marcou foi Matheus Araújo. Em tabela com Romero, o meia finalizou da entrada da área, com perigo, e a bola passou perto da trave esquerda do goleiro.

Nos minutos seguintes, o confronto voltou a ficar mais equilibrado, mas com maior posse de bola para o Alvinegro. Aos 23 minutos, Yuri Alberto recebeu lançamento pela direita, correu e alcançou para fazer o cruzamento. Maycon recebeu de frente para o gol, mas mandou para fora.

O Timão insistiu e abriu o placar aos 27 minutos! E com direito a um golaço de Romero! Fagner recebeu pela direita e cruzou na medida para o paraguaio acertar um voleio e mandar no ângulo, sem chance de defesa ao goleiro adversário! 1 a 0 Corinthians na Neo Química Arena!

Aos 35 minutos, Yuri Alberto também tentou marcar. O camisa 9 arriscou de fora da área, no entanto, o goleiro do Guarani conseguiu fazer a defesa.

Após dois minutos de acréscimo, o árbitro encerrou o primeiro tempo com o Timão em vantagem.

Segundo tempo

Na etapa complementar, a partida voltou a ficar equilibrada. O Timão chegou bem ao ataque aos oito minutos, em cobrança de falta de Matias Rojas. O camisa 10 bateu bem, por cima da barreira, mas o goleiro adversário conseguiu espalmar.

Aos 29 minutos, Mano Menezes mexeu pela primeira vez na equipe, e em dose dupla. Deixaram o gramado Matias Rojas e Yuri Alberto para as entradas de Fausto Vera e Wesley.

Mais tarde, aos 38 minutos, mais uma alteração no Coringão. Saiu o autor do gol, Romero, para a entrada do atacante Gustavo Silva.

Aos 40 minutos, quase sai o segundo do Timão. Gustavo Silva recebeu de Matheus Araújo e fez o cruzamento rasteiro, mas o defensor adversário conseguiu o corte antes da finalização corinthiana.

A última alteração na equipe alvinegra foi aos 48 minutos, com a entrada de Yago no lugar de Matheus Araújo.

Aos 50 minutos, o árbitro apitou o fim de jogo. Timão venceu na estreia do Paulistão por 1 a 0!

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo pelo Paulistão 2024 pela 2ª rodada da competição, contra o Ituano, na próxima quarta-feira (24), às 19h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

Fonte: Esportes