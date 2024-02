Corinthians goleia o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista

O Corinthians voltou a vencer nesta quarta-feira (14.02), pelo Campeonato Paulista de Futebol, a vítimas desta vez foi o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi goleado por 4 a 1.

Após um início muito disputado o Corinthians avançou ao ataque aos cinco minutos e logo foi recompensado com a marcação de um pênalti a seu favor. Na jogada, Wesley recebeu um cruzamento e, ao tentar alcançar a bola, foi chutado por Negueba.

Maycon foi encarregado da cobrança do pênalti, porém o jogador desperdiçou a oportunidade ao chutar em cima do goleiro. Contudo, o rebote caiu dentro da área, onde Romero aproveitou a sobra e se lançou de cabeça para marcar o gol.

Aos 14 minutos, o Botafogo buscou uma reação em um lance de bola parada. Após o escanteio ser levantado na área, Raniele afastou a bola, mas acabou se chocando de cabeça com um adversário durante a sequência da jogada.

Pouco tempo depois, Gustavo Henrique salvou o Corinthians. Emerson Ramon tentou encobrir Cássio, que defendeu, mas a bola sobrou para ele, que finalizou novamente por cima. A bola estava prestes a entrar, mas o defensor tirou praticamente em cima da linha.

O Botafogo, então, intensificou sua pressão. Aos 25 minutos, Toró arriscou um chute de fora da área, mas Cássio realizou uma boa defesa. Logo em seguida, aos 27 minutos, a equipe teve outra oportunidade em uma falta, porém Jean Victor chutou diretamente na barreira.

No entanto, o Corinthians também teve uma oportunidade em uma falta logo em seguida. Aos 29 minutos, Rodrigo Garro cobrou na área do Botafogo, e Félix Torres cabeceou para trás. Na sequência, Léo Maná finalizou, mas a bola bateu na marcação adversária.

Aos 35 minutos, o Botafogo voltou a ameaçar com um chute de Patrick Brey. O meia avançou pela intermediária e disparou um foguete de fora da área, por cima do gol. Cássio tentou alcançar a bola, saltando, mas ela acabou sendo mais alta.

O Botafogo conseguiu empatar a partida na marca dos 40 minutos. Após a bola ser rebatida, Leandro Maciel recebeu em frente à área e disparou um chute forte no canto do gol, sem chances para Cássio defender.

Embalado pelo gol de empate, o Botafogo buscou virar o jogo dois minutos depois, mas falhou. Emerson Ramon avançou pela direita e disparou uma forte finalização, mas a bola passou por cima do gol de Cássio.

O início da segunda etapa foi marcado por um jogo físico, com muitas disputas de corpo e faltas sendo cometidas. A primeira oportunidade surgiu aos sete minutos, com o Botafogo, quando Douglas Baggio tabelou e arriscou um chute de fora da área em cima de Toró.

Na sua primeira investida, aos nove minutos, o Corinthians encontrou o gol. Em uma jogada originada de um lateral, a bola foi lançada na área, Yuri desviou de cabeça, Maycon foi desarmado e a sobra ficou para Romero, que não desperdiçou e marcou.

Aos 12 minutos, o Corinthians ampliou sua vantagem com o terceiro gol. Wesley recebeu um passe de Maycon pelo lado esquerdo, driblou a marcação, escapou de uma falta e finalizou com força e precisão, mandando a bola cruzada para as redes adversárias.

O Corinthians continuava pressionando em busca de mais gols. Aos 18 minutos, Wesley recebeu na ponta, driblou, avançou em direção à linha de fundo e fez um cruzamento buscando algum companheiro na área. No entanto, João Carlos conseguiu fazer a defesa.

Pouco tempo depois, aos 22 minutos, o Corinthians esteve perto de marcar o quarto gol. Em um contra-ataque, Wesley fez um passe elegante para Maycon dentro da área, que tentou uma finalização por cobertura na saída de João Carlos e chutou em cima do goleiro.

Por volta dos 25 minutos, o Botafogo teve duas oportunidades. Na primeira, Maná recuou a bola para Cássio, que teve dificuldades de dominá-la, resultando em um chute de Patrick para fora. Em seguida, Raniele perdeu a posse e Toró tentou encobrir Cássio, mas falhou.

Aos 32 minutos, o quarto gol do Corinthians foi marcado por Yuri Alberto. Em mais um rápido contra-ataque, o camisa 9 recebeu pelo lado direito, ganhou velocidade e penetrou na área sem ser marcado. Lá, finalizou com precisão, mandando a bola no alto e para o fundo das redes.

Na reta final do jogo, aos 48 minutos, Tiago Alves, do Botafogo, recebeu a bola na entrada da área, dominou e preparou o chute com o pé direito, porém sua tentativa saiu desviada, passando rente à trave e indo para fora.

Fonte: Esportes