Corinthians perde mais uma no Campeonato Paulista

O Corinthians voltou à campo na noite deste sábado (27), quando foi até São Bernardo do Campo, para enfrentar os donos da casa, pela terceira rodada do Paulistão 2024. Em um jogo muito complicado para o Alvinegro, o Timão foi superado pelo adversário pelo placar de 1 a 0.

O Alvinegro lutou até o último minuto para conseguir o empate, mas teve muitas dificuldades para finalizar. Com a derrota, o Timão permanece com três pontos somados no Grupo C da competição. O Corinthians volta à campo na próxima terça-feira (30), quando recebe o São Paulo, no clássico Majestoso, na Neo Química Arena.

Primeiro tempo

Já nos primeiros minutos de jogo, um atleta do São Bernardo sofreu um corte no rosto e durante seu atendimento, a partida ficou interrompida por alguns minutos.

Aos 10 minutos, Rodrigo Souza, do São Bernardo, fez uma entrada duríssima em Matías Rojas. Após a revisão do VAR, o capitão da equipe do ABC foi expulso e o Timão passou a ter um jogador a mais.

O Timão tinha o domínio da partida nos primeiros 20 minutos de partida. Com Diego Palacios, pela esquerda, o Alvinegro chegava com mais perigo. A primeira finalização foi com Fagner: aos 21 minutos, Palacios cruzou para Rojas, o camisa 10 recebeu e fez o passe para Fagner. O camisa 23 chegou chutando e mandou pra fora.

Aos 25 minutos, o São Bernardo abriu o placar. Após uma jogada rápida pela direita a bola foi lançada para a área e Silvinho estava lá para empurrar para o gol: 1 a 0 para os donos da casa.

Após o gol, o Corinthians retomou o domínio da partida, mas tinha muitas dificuldades para conseguir finalizar.

Aos 36 minutos, Mano Menezes fez a primeira alteração do Corinthians: saiu Caetano e entrou Romero.

O Timão chegou com perigo de novo, aos 41 minutos: Yuri Alberto escorou de cabeça e a bola sobrou para Fausto Vera, que chutou cruzado e o goleiro Alex Alves fez a defesa.

O árbitro deu oito minutos de acréscimo.

Aos 46, Lucas Lima finalizou na entrada da área e a bola foi na trave, salvando o Alvinegro.

Já nos últimos momentos do primeiro tempo, Diego Palacios sentiu uma lesão. O lateral esquerdo não conseguiu voltar e o Timão foi até o final da primeira etapa com um a menos.

O árbitro encerrou a primeira etapa após 56 minutos de tempo corrido.

Segundo tempo

O Timão voltou para a segunda etapa com duas mudanças: saíram Matías Rojas e Diego Palacios e entraram Matheus Araújo e Hugo.

Aos seis minutos da segunda etapa o São Bernardo foi o primeiro a atacar. Hugo Sanchez recebeu e chutou para fora, levando perigo ao gol de Cássio.

Aos 10 minutos o Timão perdeu uma chance incrível: Fagner cruzou por baixo, Fausto Vera passou pela bola e Romero chutou pra fora.

Cássio salvou o Timão aos 12 minutos: Davi Gabriel cabeceou e o GIGANTE espalmou.

Aos 16, Maycon teve uma oportunidade. O camisa 7 recebeu e arrematou na entrada da área, mas a bola foi pra fora. Três minutos depois, outra oportunidade boa do Time do Povo: Romero fez o cruzamento e Raniele cabeceou, o goleiro rebateu e na sobra, Matheus Araújo chutou pra fora.

O Corinthians tinha pressa para buscar o empate. E com essa pressa, errava muitos passes. Aos 26 minutos, outra mudança no Timão: saiu Fausto Vera e entrou Gustavo Silva.

A partida ficou suspensa alguns minutos, por causa de sinalizadores na arquibancada. O jogo foi paralisado no minuto 30.

A última alteração do Coringão ocorreu aos 32 minutos: saiu Yuri Alberto para a entrada de Arthur Sousa, destaque da Copinha. O jogo ficou cinco minutos paralisado e foi retomado no minuto 35 de partida.

O árbitro deu 11 minutos de acréscimo.

O Timão seguiu lutando, buscando o empate, mas tinha muita dificuldade de organizar uma boa finalização.

No último minuto da partida, Fagner levantou na área e Hugo mandou pra fora.

Fim de jogo no Estádio Primeiro de Maio.

Próximo jogo

O Corinthians volta à campo na próxima terça-feira (30), às 19h30, quando recebe o São Paulo, no clássico Majestoso na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Paulistão 2024.

