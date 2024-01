Corinthians tem o primeiro dia com treinos em dois períodos na pré-têmpora

Nesta segunda-feira (08), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo dia da pré-temporada 2024. O elenco trabalhou em dois períodos já em preparação para a estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 21, às 18h, na Neo Química Arena, diante do Guarani.

Pela manhã, os atletas realizaram ativações físicas na academia antes de seguirem para o Campo 3, onde, após o aquecimento, o técnico Mano Menezes promoveu um treino de marcação pressão e posse de bola em espaço reduzido. Os goleiros permaneceram no Campo 1 para atividades específicas da posição com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.

No período da tarde, sob as orientações do preparador físico Diogo Linhares, o elenco corinthiano realizou um trabalho de força na academia do CT.

Amanhã (09), novamente em dois períodos, o Corinthians segue a preparação da pré-temporada 2024.

