Coritiba faz 5 a 0 no Monte Azul e é o 28º time classificado

O Coritiba carimbou a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao fazer 5 a 0 no Monte Azul, nesta segunda-feira, na Rua Javari. Com isso, o time paranaense é o 28º clube que já carimbou sua vaga.

Com a vitória, o Coritiba chegou aos seis pontos, na liderança do Grupo 31, com a mesma pontuação do Juventus, que também acabou garantindo sua classificação. Canaã e Monte Azul estão eliminados.

Antes deles, já garantiram vaga: Palmeiras-SP, Santos-SP, Red Bull Bragantino-SP, Cuiabá-MT, Sport-PE, Portuguesa-SP, Madureira-RJ, Água Santa-SP, Oeste-SP, Ibrachina-SP, Aster-SP, Desportivo Brasil-SP, Sfera-SP, Grêmio-RS, Atlético-GO, Fortaleza-CE, Fluminense-RJ, Criciúma-SC, Juventude-RS, Avaí-SC, Ferroviária-SP, São Paulo-SP, Internacional-RS, XV de Jaú, Athletico-PR e Ceará-CE.

Mais três jogos foram realizados na tarde desta segunda-feira. O Sharjah venceu o Trindade-GO por 2 a 1, somou seus primeiro três pontos no Grupo 20, e vai para a última rodada com chances de classificação.

Já a Portuguesa-RJ venceu o Sparta-TO por 3 a 0, alcançou os quatro pontos, mas precisa torcer contra o Catanduva-SP no duelo diante do Athletidco-PR para selar sua classificação.

O Flamengo-SP, por sua vez, empatou com o Macapá por 1 a 1 e só depende de suas forças para avançar. O time de Guarulhos tem quatro pontos, contra dois do seu adversário.

Confira os jogos desta segunda-feira:

Juventus-SP 2 x 1 Canaã-DF

Sharjah-SP 2 x 1 Trindade-GO

Flamengo-SP 1 x 1 Macapá-AP

Sparta-TO 0 x 3 Portuguesa-RJ

Monte Azul-SP 0 x 5 Coritiba-PR