Corrida, MTB, Duathlon e trail de 2024 já estão prontos

A Bolt tem o prazer de apresentar seu calendário de eventos esportivos emocionantes para 2024. Esteja preparado para explorar as ruas, parques e reservas do Mato Grosso do Sul enquanto celebra a vida, a cultura e a preservação da natureza. Confira abaixo as datas e locais de cada evento:

Março - Em 17 de março, participe do "Tour das Matas MTB" no Parque das Nações Indígenas e experimente um dos parques mais bonitos do Brasil.

Abril - Teste suas habilidades no pedal em Bodoquena na prova "Trip Trail Bodoquena MTB" em 21 de abril.

Maio - Corra na "Corrida Unimed Campo Grande" no Parque dos Poderes em 4 de maio, após ter participado da Live Run em fevereiro.

Junho - Participe da "Meia Maratona de Campo Grande Yeltsin Jacques" em 9 de junho, uma corrida de rua inclusiva e de celebração com atletas e pessoas com deficiência. Em 23 de junho, participe das provas do "Circuito de Speed" em Naviraí, com 140 km de estrada para pedalar.

Julho - No dia 20 de julho, junte-se a todos os amantes de corrida e pedal no "Duathlon Campo Grande", no Parque das Nações Indígenas.

Agosto - Em 18 de agosto, participe do desafiador "140 K Bodoquena Miranda" e explore o Mato Grosso do Sul pedalando pelas estradas.

Setembro - Experimente a "Corrida da Serra da Bodoquena" em 14 de setembro, considerada a melhor prova Trail do Mato Grosso do Sul, e faça sua viagem inesquecível por MS.

Outubro - Em 26 de outubro, participe da "Pantanal Marathon" em Corumbá, uma corrida de 42 km pela planície do Pantanal Sul-mato-grossense da Nhecolândia, um Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera.

Novembro - Inicie a "Corrida Noturna Furnas do Dionísio" contemplando a lua e as estrelas na trilha segura da Comunidade Quilombola Furnas do Dionísio em 16 de novembro. No dia seguinte, 17 de novembro, participe da "Prova Quilombo MTB" em Furnas. Em 23 e 24 de novembro, corra e pedale na "Tour das Águas Corrida e Bike" na rota bioceânica em Porto Murtinho.

Dezembro - Encerre o ano celebrando suas conquistas na "SUNSET Prosa e Segredo" em 14 de dezembro, uma das corridas mais belas de Campo Grande.

Não perca! Acompanhe as novidades pelas nossas redes sociais e entre em contato para obter mais informações. Não hesite em nos enviar uma mensagem, será um prazer ouvir de você!