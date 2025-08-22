Cristiano Ronaldo vs Messi: quem mais venceu em confrontos diretos?

ronaldo/">Cristiano Ronaldo e Messi protagonizaram alguns dos maiores duelos da história do futebol. Além de disputarem títulos e prêmios individuais, cada encontro entre eles atraiu atenção global e marcou gerações.

Portanto, quando Cristiano Ronaldo e Messi entram em campo, o mundo do futebol para, principalmente nos duelos entre eles. Mas você sabe qual deles saiu mais vezes vitorioso?

Cristiano Ronaldo vs Messi em confrontos diretos

A primeira vez que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram foi em 2008. Na época, Barcelona e Manchester United duelaram pelas semifinais da Champions League, sem saber que ali nascia uma rivalidade histórica entre dois jogadores.

Logo em seguida, o craque português se transferiu para o Real Madrid, resultando em vários El Clásico diante do argentino, o que gerou ainda mais rivalidade. Foram anos de embates, criando histórias e gerando muito debate sobre qual deles era o melhor.

Foram 36 jogos diretos entre as lendas, com vantagem de Messi, que venceu 16 vezes. Além disso, foram 10 empates e 10 triunfos de Cristiano Ronaldo, defendendo Manchester United, Real Madrid, Juventus e Portugal.

Já o argentino encontrou o rival apenas pelo seu país ou Barcelona. No número de gols entre eles, Messi anotou 22 contra 21 de CR7, mais um ponto favorável ao ex-Barcelona. Por seleções foram dois amistosos, com uma vitória e um gol para cada lado.

Pode ser a chance de um último encontro entre as lendas que moldaram a era moderna do futebol ao elevar os padrões de excelência técnica, física e mental no esporte, inspirando milhões de fãs e atletas ao redor do mundo.

Durante mais de uma década, a disputa entre CR7 e Messi por títulos, premiações e popularidade rendeu muito engajamento para o futebol. Juntos, deixaram um legado de uma das rivalidades mais bonitas da história do esporte, sempre marcada por show em campo e respeito fora.

Messi falou sobre Cristiano Ronaldo

A rivalidade em campo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sempre rendeu muitos debates entre os fãs, até com discussões acaloradas sobre quem era o melhor jogador.

Porém, entre os atletas sempre foi passada a imagem do respeito. Recentemente, Lionel Messi disputou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e, após a vitória do seu time sobre o Porto, de Portugal, foi questionado sobre a relação com CR7.

"Tenho muito respeito e admiração por Cristiano Ronaldo e pela carreira que ele teve e continua a ter, porque ainda compete no mais alto nível. A rivalidade era dentro de campo, cada um querendo dar o melhor pelo seu time. Obviamente, tudo se resumia a isso", disse o jogador.

O ex-Barcelona deixou claro que eles não são amigos, mas são pessoas normais e sempre se trataram muito bem.

"Fora de campo, somos duas pessoas normais. Não somos amigos, obviamente, porque não convivemos, mas sempre nos tratamos com muito respeito", completou.