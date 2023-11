Cruzeiro e Vasco empatam e seguem perto da zona de rebaixamento

No emocionante duelo desta quarta-feira, Cruzeiro e Vasco empataram por 2 a 2 no Mineirão, em partida atrasada da 33ª rodada do Brasileirão. Com esse resultado, ambas as equipes alcançaram 41 pontos e permanecem logo acima da zona de rebaixamento, com apenas três pontos de vantagem sobre o Bahia, que abre o Z4. O Vasco agora ocupa o 15º lugar, seguido em 16º pelo Cruzeiro.

O Vasco saiu na frente no início do primeiro tempo, com um gol de Puma Rodríguez. No entanto, o Cruzeiro conseguiu virar o jogo antes do intervalo, com gols de Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Na segunda etapa, os cariocas conseguiram empatar com Gabriel Pec.

Na próxima rodada, o Vasco enfrentará o Athletico-PR em Curitiba, neste sábado, às 19h30. Já o Cruzeiro visitará o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, na segunda-feira, às 21h.

O Cruzeiro começou o jogo pressionando a saída de bola do Vasco. No entanto, os cruzmaltinos conseguiram se livrar da marcação e chegaram a marcar aos dez minutos, mas o gol foi anulado por impedimento do argentino Vegetti.

O Vasco continuou aproveitando os espaços e abriu o placar aos 14 minutos, com um chute cruzado de Puma Rodríguez, sem chances para o goleiro Rafael Cabral.

Após sofrer o gol, o Cruzeiro foi forçado a buscar o empate. No entanto, a equipe encontrou dificuldades para criar jogadas de perigo. Por outro lado, o Vasco recuou e não conseguiu mais chegar ao ataque com qualidade.

Aos poucos, o Cruzeiro melhorou seu desempenho e passou a chegar com perigo. Depois de insistir bastante, a equipe mineira conseguiu empatar aos 40 minutos, com um belo chute de Arthur Gomes. O gol animou os jogadores do Cruzeiro, que continuaram buscando o ataque. O Vasco, por sua vez, tentava avançar mais. Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o Cruzeiro virou nos acréscimos. Rossi tocou com a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou pênalti após análise do VAR. Bruno Rodrigues cobrou com força e marcou o gol da virada.

No segundo tempo, o Cruzeiro permaneceu melhor em campo, mas teve dificuldades para criar boas oportunidades. O Vasco também teve problemas na troca de passes e não incomodou a defesa adversária.

Pouco a pouco, o Vasco equilibrou o jogo e quase empatou aos 14 minutos, com Vegetti cabeceando e Rafael Cabral fazendo uma ótima defesa. O mesmo atacante tentou novamente, mas parou novamente no goleiro.

Dessa vez, o Vasco conseguiu empatar após várias tentativas. Aos 31 minutos, Sebastian Ferreira aproveitou um escanteio e Gabriel Pec finalizou para o gol.

Na parte final do jogo, o duelo ficou aberto, com as duas equipes buscando o gol. O Vasco, com uma formação mais ofensiva, teve as melhores chances. O Cruzeiro teve um gol anulado por impedimento e desperdiçou uma grande oportunidade com Wesley nos acréscimos. Assim, o empate permaneceu no Mineirão.

