Cruzeiro elimina o Flamengo e é o primeiro finalista da Copinha

Em uma partida emocionante realizada nesta segunda-feira (22), no estádio Arena Barueri, o Cruzeiro venceu o Flamengo por 2 a 1 na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com essa vitória, a equipe mineira está na busca pelo bicampeonato do torneio.

O jogo começou movimentado, com os dois times buscando o ataque desde os primeiros minutos. No entanto, foi somente no segundo tempo que os gols começaram a sair. Aos 4 minutos, o Cruzeiro abriu o placar com o zagueiro Bruno Alves, que cabeceou com força após um cruzamento preciso de Jhosefer, a bola tocou no travessão e entrou.

O Flamengo não demorou para reagir e empatou aos 13 minutos, com uma bela jogada de Victor Silva pela esquerda, que rolou a bola para Weliton bater firme de esquerda.

A partida continuou acirrada, e aos 25 minutos o Cruzeiro teve a chance de voltar à frente do placar através de um pênalti. O atacante Gui Meira, que entrou no jogo vindo do banco, assumiu a cobrança e não desperdiçou a oportunidade, colocando a equipe mineira novamente na liderança do jogo.

Após o gol, o Cruzeiro soube administrar bem a vantagem e neutralizar as investidas de ataque do Flamengo. A equipe carioca, por sua vez, não conseguiu criar oportunidades claras de gol e acabou sendo eliminada da competição.

Com essa vitória, o Cruzeiro garantiu seu lugar na quarta final da Copa São Paulo de sua história. A equipe busca repetir o feito de 2007, quando se sagrou campeã do torneio.

Agora, o Cruzeiro aguarda o confronto entre Corinthians e Novorizontino para conhecer seu adversário na grande final, que acontecerá em breve.

Por outro lado, o Flamengo enfrentou dificuldades na semifinal devido ao desfalque de doze jogadores, que foram chamados para integrar o elenco principal no Campeonato Carioca. Mesmo com o retorno de seis desses jogadores, a equipe não conseguiu superar o Cruzeiro e ficou pelo caminho na competição.

No geral, o jogo teve momentos intensos e contou com a utilização do VAR, que já faz parte das semifinais da Copa São Paulo. Em uma das jogadas, o árbitro de vídeo recomendou a revisão de um lance em que o zagueiro Iago, do Flamengo, atingiu o rosto de Pedrão, do Cruzeiro, com o cotovelo. A penalidade foi assinalada e o time mineiro aproveitou a cobrança para marcar o gol da vitória.

Agora, resta aguardar para ver quem será o grande campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O Cruzeiro continua sua caminhada em busca do bicampeonato, enquanto outras equipes também lutam para levantar o troféu.

Fonte: Esportes