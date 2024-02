Cruzeiro vence o Atlético na Arena MRV, mesmo sem torcida

No clássico mineiro disputado neste sábado, a partida entre Cruzeiro e Atlético-MG deixou a desejar em termos de qualidade técnica. Mesmo assim, o Cruzeiro saiu vitorioso, vencendo por 2 a 0 na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

O jogo foi disputado com torcida única, composta apenas por atleticanos. No entanto, os cruzeirenses, distantes do estádio, comemoraram os gols de Zé Ivaldo aos 38 minutos do segundo tempo e de João Pedro na sequência.

O primeiro gol do jogo veio após uma cobrança de escanteio, quando a defesa do Atlético-MG falhou na linha de impedimento no rebote, permitindo que Zé Ivaldo, totalmente desmarcado dentro da área, cabeceasse para o fundo das redes. Posteriormente, o Cruzeiro conseguiu ampliar a vantagem em um contra-ataque bem aproveitado por João Pedro.

Essa partida marcou o segundo clássico mineiro disputado na Arena MRV, com a segunda vitória para o Cruzeiro. Com o resultado, a equipe celeste soma 7 pontos e ocupa a segunda posição do grupo A do Campeonato Mineiro. Já o Atlético-MG permanece no topo do grupo B, com 3 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Vila Nova, que ainda irá jogar neste fim de semana.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 0x2 CRUZEIRO

MOTIVO: Campeonato Mineiro 3ª rodada

DATA: 03/02/2024

LOCAL: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ÁRBITRO: Paulo Cesar Zanovelli da Silva.

ASSISTENTES: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva.

ÁRBITRO DE VÍDEO: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira.

GOLS: Zé Ivaldo, aos 36min do 2ºT, e João Pedro, aos 39min do 2ºT (Cruzeiro).

ASSISTÊNCIAS CRUZEIRO: Marlon, aos 36min do 2ºT, e Matheus Pereira, aos 39min do 2ºT.

CARTÕES AMARELOS: Zé Ivaldo, Marlon e Arthur Gomes (Cruzeiro) / Mariano, Edenílson, Jemerson e Hulk (Atlético-MG).

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Ian Luccas) e Matheus Pereira (Rafa Silva); Robert (João Pedro), Arthur Gomes (Japa) e Juan Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano (Saravia), Jemerson, Mauricio Lemos (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Otávio, Edenílson, Zaracho (Igor Gomes (Alan Kardec)) e Gustavo Scarpa (Pavón); Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Fonte: Esportes