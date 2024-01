Cuiabá e Operário empatam em partida movimentada no Campeonato Mato-grossense

A Arena Pantanal foi palco de um jogo cheio de emoções entre Cuiabá e Operário, que terminou empatado em 2 a 2. A partida, válida pela segunda rodada do Campeonato Mato-grossense, teve reviravoltas e teve dois jogadores expulsos pelo time da casa.

O Cuiabá começou na frente, abrindo o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Max fez um cruzamento preciso para Pitta marcar de cabeça. No final da primeira etapa, Pitta brilhou novamente ao completar de letra um cruzamento de Eliel, anotando um golaço e ampliando a vantagem do Dourado.

No segundo tempo, Max cometeu uma falta dura em um jogador do Operário e acabou sendo expulso pelo árbitro, que estava próximo ao lance. Logo em seguida, Guilherme aproveitou uma sobra na grande área e diminuiu para a equipe visitante.

Aos 36 minutos, o Cuiabá teve mais um jogador expulso. Alan Empereur, ao perder na disputa de velocidade com um adversário, segurou o jogador e recebeu o cartão vermelho direto. Na cobrança da falta, Mateus Castanho pegou o rebote e marcou um belo gol, igualando o placar.

No próximo confronto, o Cuiabá enfrentará o Dom Bosco, novamente na Arena Pantanal, no sábado (27). Já o Operário terá pela frente o Mixto, em uma partida ainda a ser definida em termos de local e horário.

A quarta-feira também reserva outros jogos emocionantes no Campeonato Mato-grossense. Primavera e Araguaia se enfrentam no estádio Cerradão, enquanto Academia e União duelam no Luthero Lopes, ambos às 19 horas. Além disso, Dom Bosco e Nova Mutum jogam no Dito Souza, às 19h30. Para fechar a segunda rodada, o Mixto enfrenta o Luverdense na quinta-feira (25), às 20 horas.

Fonte: Esportes