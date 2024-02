Cuiabá empata com União, mesmo com um jogador a mais

Na noite desta quinta-feira, Cuiabá e União se enfrentaram na Arena Pantanal em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Mato-grossense. O jogo terminou em empate por 1 a 1, deixando ambas as equipes com um ponto cada.

O União começou o jogo com dificuldades após a expulsão de Pikachu aos 24 minutos do primeiro tempo, deixando o time com um jogador a menos. Mesmo assim, a equipe de Rondonópolis conseguiu segurar a pressão e abriu o placar na etapa final. Thomas aproveitou um erro de passe de Raylan e bateu de primeira, vencendo o goleiro Walter.

O Cuiabá conseguiu o empate aos 23 minutos, com Guilherme Madruga. O volante, que havia entrado no jogo aos 16 minutos, pegou de primeira o cruzamento de Ramon e igualou a partida. O Dourado pressionou no final do jogo, acertou a trave e exigiu boas defesas do goleiro Caio, mas não conseguiu a virada.

No primeiro tempo, o Cuiabá mostrou presença ofensiva no campo, enquanto o União encontrava dificuldades para passar do meio-campo. A expulsão de Pikachu aos 24 minutos prejudicou ainda mais a equipe visitante, que teve que se defender com um jogador a menos. O Cuiabá controlou as ações e teve oportunidades de marcar, acertando a trave em duas ocasiões.

Com o empate, o União perdeu o 100% de aproveitamento, mas se mantém invicto e isolado na liderança do campeonato, com 16 pontos. O Cuiabá, por sua vez, permanece na segunda colocação, com 12 pontos.

Na próxima rodada, o União enfrentará o Primavera na quarta-feira, em casa. Já o Cuiabá jogará contra o Araguaia na quinta-feira, em seus domínios. Ambas as equipes buscarão a vitória para manter suas posições na tabela do Campeonato Mato-grossense.

Fonte: Esportes