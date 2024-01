Cuiabá vence de virada e se classifica para próxima fase

O Cuiabá garantiu a classificação à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com a vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, de virada, pela segunda rodada. A partida foi disputada no Joaquinzão, em Taubaté, válida pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Depois de sair atrás no placar na primeira etapa, os meninos do Dourado voltaram com tudo na segunda etapa e viraram o placar com gols aos 5 e 7 minutos, com Calebe em cobrança de pênalti, e Pablo em chute forte da entrada da área.

Com a vitória, o Cuiabá chegou aos seis pontos na tabela, manteve a liderança e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado, justamente a Inter de Limeira que soma um ponto. Os dois primeiros de cada grupo avançam.

Na próxima rodada, o Dourado decide com o Taubaté quem fecha a primeira fase na ponta da chave. As equipes se enfrentam na quarta-feira,no Joaquinzão, às 14h15 (de MT).

O time

Rhyan. Gustavo Café, Renan Carrasco, Vinicius Dorneles e Tarcisio (Léo Herrero); Calebe (Dudu), Niltinho (Thomas) e Luiz Felipe; Pablo (Luiz Felipe), Vitinho (Tauan) e Titto (Cauã). Técnico: William Araújo.

