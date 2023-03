Diretor da Fundesporte de MS Ã© eleito representante do Centro-Oeste

O Governo de Mato Grosso do Sul foi representado no 10º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Esporte, na 4ª.feira (8.mar.23), em Brasília (DF), pelo diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), Herculano Borges, que foi eleito vice-presidente da mesa diretora, representando a região Centro-Oeste.

Liderada pela ministra do Esporte, Ana Moser, esta foi a primeira edição do encontro do Governo do presidente Lula e reuniu secretários de todas as unidades da federação. Durante o evento foram discutidas as ações programadas para o esporte brasileiro nos próximos anos.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, a participação no Fórum possibilita a troca de experiências. “Participar do Fórum Nacional é de suma importância, porque é a oportunidade de conhecer os programas bem-sucedidos implantados em outros estados e que podem ser aplicados em Mato Grosso do Sul, além de apresentar nossas principais ações para que sirvam de modelo para outros estados”, destacou.

Herculano Borges ao microfone durante Fórum de Secretários de Esporte em Brasília. Foto: Divulgação | Ministério dos Esportes

Segundo a ministra Ana Moser, o empenho para este ano é a reestruturação do Plano Nacional de Esporte no Congresso Nacional, com o objetivo de definir as estratégias que serão priorizadas pelo Governo Federal em parceria com estados e municípios. A partir daí, o foco será a implementação de programas voltados a combater o sedentarismo e expandir a prática esportiva pelo país, com prioridade para regiões de vulnerabilidade socioeconômica.

Na capital federal, o diretor-presidente está acompanhado do diretor-executivo da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, e do assessor especial Roger Reggiori dos Santos. Os representantes sul-mato-grossenses continuam em Brasília (DF) e nesta quinta-feira (9) cumprem agenda novamente com a ministra Ana Moser, para apresentar pessoalmente as principais demandas do esporte do estado e finalizam o dia em encontro com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

*Texto de Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)