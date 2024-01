Ederson é coroado como melhor goleiro de 2023 pelo prêmio Fifa The Best

O futebol brasileiro tem mais um motivo para comemorar na prestigiosa cerimônia do Fifa The Best. Ederson, o arqueiro do Manchester City, foi laureado com o troféu de melhor goleiro do mundo no ano de 2023. A conquista, anunciada nesta segunda-feira, marca a primeira vez que Ederson recebe essa honraria e o consolida como o segundo brasileiro a ganhar o The Best na categoria, sucedendo Alisson, que levou o prêmio em 2019.

Ederson, que alcançou a marca dos 30 anos, expressou sua gratidão ao receber o prêmio: "Primeiramente, quero agradecer a Deus por todas as bênçãos na minha vida, a minha família que está aqui hoje. Agradecer também ao meu time, pelo ano maravilhoso que a gente teve, e o grupo de goleiros que temos". Ele destacou a importância do sacrifício pessoal em sua jornada até o topo, revelando a emoção que sente por essa conquista que coroa um ano de grandes realizações.

O goleiro teve uma temporada notável, ajudando o Manchester City a alcançar uma impressionante série de vitórias, com cinco importantes títulos conquistados: a Premier League, a Copa da Inglaterra, a Champions League, a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes da Fifa. Sua performance excepcional também foi reconhecida na seleção brasileira, onde se firmou como titular durante a gestão de Fernando Diniz.

Na disputa pelo The Best, Ederson deixou para trás concorrentes de peso, como o belga Thibaut Courtois e o marroquino Yassine Bono, que também tiveram temporadas de destaque. Sua vitória não apenas reafirma a excelência dos goleiros brasileiros no cenário internacional, mas também reflete o árduo trabalho e dedicação que caracterizam sua carreira.

A premiação de Ederson é um triunfo que transcende o individual e celebra o coletivo, reconhecendo a equipe de goleiros do Manchester City e a estrutura que permitiu ao brasileiro brilhar. Com o prêmio Fifa The Best de melhor goleiro de 2023, Ederson grava seu nome na história, inspirando os aspirantes a goleiro em todo o Brasil e no mundo.

