Endrick é jogador sul-americano mais bem pago na Europa

Poucos atletas conseguem, no início da carreira, figurar entre os mais bem remunerados do futebol europeu, principalmente aqueles que não nasceram no continente. Um levantamento feito pelo Bolavip Brasil revelou quais são os jogadores sub-21 com os maiores salários no futebol europeu, e Endrick, do Real Madrid, é o único fora da Europa na lista.

O estudo considerou atletas com 21 anos ou menos que atuam nas dez ligas nacionais mais importantes da Europa: Inglaterra, Espanha, França, Itália, Alemanha, Portugal, Turquia, Holanda, Bélgica e Grécia. Os dados foram obtidos no site especializado Capology.

Endrick é o jogador sul-americano mais bem pago da Europa na categoria sub-21.

Com um salário anual de 4,16 milhões de euros (aproximadamente R$ 26 milhões), Endrick ocupa a 14ª posição entre os jogadores mais bem pagos da Europa com menos de 21 anos. Ele está à frente do alemão Florian Wirtz, que recebe 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,2 milhões), e do espanhol Fermín López, com 4 milhões de euros (R$ 25 milhões).

Além disso, Endrick é o atleta sul-americano sub-21 mais bem remunerado no continente. O argentino Matías Soulé, da Roma, recebe 3,7 milhões de euros (R$ 23,2 milhões), enquanto Lucas Beraldo, do PSG, ganha 3,27 milhões de euros (R$ 20,5 milhões).

Na lista dos 20 jogadores sub-21 mais bem pagos, Soulé aparece em 18º e Beraldo em 19º.

Considerando apenas atletas de 18 anos, Endrick é o terceiro mais bem pago da Europa, ficando atrás de Zaire-Emery, do PSG, e Archie Gray, do Tottenham.

Os 15 jogadores sub-21 mais bem pagos da Europa incluem nomes como Jude Bellingham, do Real Madrid, que ocupa o primeiro lugar com 20,83 milhões de euros (R$ 130,4 milhões). Em segundo está Jamal Musiala, do Bayern de Munique, com 18,87 milhões de euros (R$ 117,8 milhões), seguido de Gavi, do Barcelona, com 9,38 milhões de euros (R$ 58,8 milhões).

Os 15 jogadores mais bem pagos sub-21 são:

Jude Bellingham (21 anos, Real Madrid) - R$ 130,4 milhões Jamal Musiala (21 anos, Bayern de Munique) - R$ 117,8 milhões Gavi (20 anos, Barcelona) - R$ 58,8 milhões João Neves (20 anos, PSG) - R$ 56,4 milhões Zaire-Emery (18 anos, PSG) - R$ 52,6 milhões Leny Yoro (19 anos, Manchester United) - R$ 44,57 milhões Levi Colwill (21 anos, Chelsea) - R$ 38,74 milhões Xavi Simons (21 anos, RB Leipzig) - R$ 37,6 milhões Benjamin Sesko (21 anos, RB Leipzig) - R$ 35,4 milhões Arda Guler (19 anos, Real Madrid) - R$ 32,6 milhões Mathys Tel (19 anos, Tottenham) - R$ 31 milhões Archie Gray (18 anos, Tottenham) - R$ 29 milhões Florian Wirtz (21 anos, Leverkusen) - R$ 28,2 milhões Endrick (18 anos, Real Madrid) - R$ 26 milhões Fermín López (21 anos, Barcelona) - R$ 25 milhões

