Endrick rememora glória em Montaigu e se fortalece para desafio do Pré-Olímpico

Dois anos depois de debutar com sucesso pela Seleção Sub-17, quando ainda tinha 15 anos, o atacante Endrick quer voltar a fazer história com a Amarelinha. Desta vez, o palmeirense de 17 anos se prepara em Teresópolis (RJ) com a Sub-23 para a disputa do Pré-Olímpico, na Venezuela, a partir do dia 20.

Na sua estreia pela Seleção, o atacante Endrick foi eleito o melhor jogador do Torneio de Montaigu, em 2022, na França, e ainda terminou a disputa como o artilheiro, com 5 gols marcados. Seu desempenho ao lado dos companheiros quebrou um jejum de 38 anos sem títulos da competição.

"Foi um campeonato muito importante, não só para mim, mas para toda a equipe. O primeiro campeonato de muitos. Espero que o Pré-Olímpico também seja maravilhoso", afirmou o jogador.

Endrick foi o artilheiro e eleito o melhor jogador do Torneio de Montaigu, em 2022

Créditos: Bruno Pacheco/CBF

Apesar da pouca idade, Endrick já atuou pela Seleção Brasileira Principal, além de ter se tornado um dos pilares dos Palmeiras rumo ao bicampeonato do Brasileirão 2023. Agora, a missão do atacante é ajudar o Brasil no Pré-Olímpico a garantir a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Em preparação desde a segunda-feira (8), a Amarelinha estreia no torneio classificatório no dia 23 diante da Bolívia, que forma o Grupo A com Brasil, Venezuela, Colômbia e Equador. As duas melhores seleções de cada grupo avançam para o quadrangular final, no qual os dois primeiros colocados asseguram a vaga para Paris. O Brasil é o atual bicampeão olímpico.

Treino da seleção Pré-Olímpica na Granja Comary 09-01-24

Créditos: Joilson Marconne/CBF

Trabalhando pela primeira vez com Ramon Menezes, Endrick destacou a união do grupo e frisou que está disposto a assumir a responsabilidade em prol do time.

"Não tem essa de quem é o maior aqui. Todos têm a mesma expectativa, a mesma igualdade dentro da equipe. Como sempre falo, gosto de ser uma referência dentro do time. Desde quando eu jogava na base do Palmeiras, no sub-11. É uma coisa que eu gosto, de ter uma voz ativa, de ser um personagem. Mas não tem ninguém melhor do que ninguém aqui", destacou Endrick.

