Flamengo-RJ vence o São José-RS no encerramento da primeira rodada

Chegou ao fim a rodada de estreias da Copinha Sicredi. Na sexta-feira (5), no estádio José Liberatti, em Osasco, o tetracampeão Flamengo-RJ superou o São José-RS por 2 a 1, no encerramento da primeira rodada, pelo Grupo 19.

Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança da chave. O time carioca é seguido dos anfitriões do Osasco Audax, que venceu o São Bento pelo placar mínimo de 1 a 0.

Em jogo equilibrado, o Flamengo abriu o placar na reta final do primeiro tempo, com Petterson. Logo na volta do intervalo, Werton marcou um belo gol para ampliar o marcador. Já na reta final da partida, Daniel descontou para o São José. Apesar de um final lá e cá, o placar não foi mais alterado em Osasco.

A dupla volta a campo na segunda-feira (8), na cidade sede de Osasco. O Flamengo encara o São Bento, às 20h30, enquanto o São José mede forças contra o Osasco Audax, às 18h15.

Na primeira rodada, a maior goleada ficou por conta do Athletico-PR que goleou o Sparta-TO, por 9 a 0. Atual bicampeão, o Palmeiras venceu o Queimadense-PB, por 7 a 0. Maior vencedor, o Corinthians aplicou 6 a 0 no Ji-Paraná-RO.

Com 128 times divididos em 32 grupos, a competição terá sete fases. A primeira, em que se classificam as duas melhores equipes de cada chave, se encerra no dia 11 de janeiro. A partir da segunda etapa, a competição é disputada em mata-mata com disputa de pênaltis em caso de empate.

A decisão será no dia 25 de janeiro, quando será comemorado o 470º aniversário da cidade de São Paulo.

1ª rodada

11h

Juventus-SP 1 x 0 Monte Azul-SP

13h

Sharjah Brasil-SP 0 x 2 XV de Piracicaba-SP

Flamengo-SP 4 x 0 Potyguar CN-RN

13h15

Coritiba-PR 2 x 0 Canaã-DF

15h15

Audax-SP 1 x 0 São Bento-SP

Náutico-PE 0 x 2 Trindade-GO

Vasco-RJ 1 x 1 Macapá-AP

17h30

Flamengo-RJ 2 x 1 São José-RS

2ª rodada

17h

Gama-DF 2 x 4 Ceará-CE

Catanduva-SP 1 x 0 Sparta-TO

19h15

Lemense-SP x Rondoniense-RO

Portuguesa-RJ x Athletico-PR

Francana-SP x Tiradentes-PI

21h30

Rio Claro-SP x Botafogo-RJ

