Flamengo vence o Botafogo e assume a vice-liderança do Carioca

Vitória no último minuto! No clássico válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo bateu o Botafogo, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (7), no Maracanã. Léo Pereira marcou o gol da vitória rubro-negra nos acréscimos da segunda etapa. Com o resultado, o Mengão assumiu a vice-liderança da competição com 12 pontos.

O jogo

O clássico começou com o Flamengo tendo o domínio da posse de bola no seu campo ofensivo. Quando o Botafogo recuperava a bola, a equipe rubro-negra subia a marcação para tentar recuperá-la novamente. Aos sete minutos, Pedro ficou com a sobra e arriscou o chute da intermediária, mas Gatito fez a defesa.

Aos 15', na primeira boa descida do time alvinegro, Rossi fez grande defesa após chute de Tiquinho no canto. Apesar de ficar mais com a bola, o Mais Querido encontrava dificuldades na hora do último passe. Num primeiro tempo sem inspiração, as equipes foram para o intervalo com o placar em branco.

O técnico Tite voltou apenas com uma alteração para a segunda etapa. Saiu Varela para a entrada de Wesley. Faltava criatividade, mas entrega dentro de campo, não! As duas equipes brigavam intensamente pela posse de bola. Aos 16', Gerson tocou para Luiz Araújo na direita, ele cortou para o meio e bateu colocado. Gatito espalmou para o lado.

Na reta final, a Nação empurrou e o time rubro-negro foi pra cima tentar marcar o gol que lhe daria a vitória. Até que nos acréscimos, o Mengão finalmente conseguiu balançar as redes! Em jogada ensaiada de escanteio, Arrascaeta tocou curto para Ayrton Lucas cruzar na área. Gatito saiu mal do gol e Léo Pereira cabeceou livre para marcar o gol da vitória rubro-negra por 1 a 0.

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (10) para enfrentar o Volta Redonda, às 16h, no Maracanã, em jogo atrasado da terceira rodada do Carioca.

Flamengo

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De La Cruz (Luiz Araújo) e Arrascaeta; Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro (Gabi).

Técnico: Tite.

Botafogo

Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza (Bastos) e Hugo; Danilo Barbosa (Eduardo), Marlon Freitas (Victor Sá) e Tchê Tchê; Luiz Henrique (Newton), Júnior Santos e Tiquinho Soares (Savarino).

Técnico: Tiago Nunes.

Ficha técnica

Flamengo 1×0 Botafogo 7ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 07/02/2024 às 21h30

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira, Rodrigo Figueiredo Corrêa e Daniel de Oliveira Pereira

Cartões amarelos: Júnior Santos (BOT), Everton Cebolinha (FLA), Lucas Halter (BOT), Alexander Barboza (BOT) e Erick Pulgar (FLA)

Gol: Léo Pereira (50'2ºT).