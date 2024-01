Flamengo vence o São Bento e fica perto da classificação

O Flamengo ficou bem perto da classificação na Copinha Sicredi. Na noite desta segunda-feira (8), superou o São Bento por 2 a 1, em jogo disputado no estádio José Liberatti, em Osasco. Lorran e Werton marcaram os gols cariocas, enquanto Gustavo descontou já nos minutos finais.

Com o resultado, o Flamengo liderou o Grupo 19 com seis pontos, seguido por São José-RS e Osasco Audax, ambos com seis, e São Bento, que não pontuou. Mais cedo, o São José superou o Audax por 2 a 0.

Na terceira e última rodada, o Flamengo enfrentará o Osasco Audax, na quinta-feira, às 17h30, enquanto o São Bento duela com o São José um pouco mais cedo, às 15h15.

A competição já conta com 31 das 64 vagas definidas: Sfera-SP, Catanduva-SP, Athletico-PR, Grêmio-RS, Botafogo-RJ, Tiradentes-PI, Ferroviária-SP, São Paulo-SP, Ceará-CE, Gama- DF, Atlético-GO, Fortaleza-CE, Internacional-RS, XV de Jaú-SP, Fluminense-RJ, Criciúma-SC, Red Bull Bragantino-SP, Cuiabá-MT, Aster Itaqua-SP, Sport-PE, Palmeiras-SP , Oeste-SP, Juventude-RS, Santos-SP, Água Santa-SP, Portuguesa-SP, Madureira-RJ, Ibrachina-SP, Coritiba-PR, Juventus-SP e Avaí-SC.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior foi disputada por 128 vezes, que foram divididas em 32 grupos com quatro membros cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizados em jogo único.

O mata-mata contará com seis fases para decidir o campeonato (segunda e terceira fases, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final).

Confira os resultados desta segunda-feira:

2ª rodada

Juventus-SP 1 x 0 Canaã-DF

Flamengo-SP 1 x 1 Macapá-AP

Sharjah Brasil-SP 2 x 1 Trindade-GO

Monte Azul-SP 0 x 5 Coritiba-PR

XV de Piracicaba-SP 0 x 2 Náutico-PE

Potyguar-RN 0 x 2 Vasco-RJ

Audax-SP 0 x 2 São José-RS

São Bento-SP 1 x 2 Flamengo-RJ

3ª rodada

Sparta-TO 0 x 3 Portuguesa-RJ

Catanduva-SP 2 x 1 Athletico-PR

Rondoniense-RO 0 x 1 Gama-DF

Tiradentes-PI 2 x 1 Rio Claro-RJ

Lemense-SP 0 x 3 Ceará-CE

Francana- SP 0 x 1 Botafogo-RJ

Fonte: Esportes