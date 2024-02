Flamengo vence o Volta Redonda e assume a vice-liderança do Carioca

Em jogo atrasado da terceira rodada do Carioca, o Flamengo bateu o Volta Redonda por 3 a 0, na tarde deste sábado (10.02). Gabi, Pedro e Ayrton Lucas balançaram as redes para festa da Nação Rubro-Negra. Com o resultado, o Mais Querido somou 15 pontos e se consolidou na segunda colocação do campeonato, seguindo na cola do líder.

O jogo

A partida começou com as equipes buscando a posse de bola e procurando o ataque. A primeira boa descida do Flamengo foi aos seis minutos. De La Cruz lançou para Gabi na direita, ele saiu cara a cara com o goleiro, mas acabou chutando fraco.

Dois minutos depois, o Mengão abriu o marcador com Gabigol, que dessa vez não perdoou! Luiz Araújo fez grande jogada pela direita e cruzou rasteiro na medida para o camisa 10 completar de primeira para as redes: 1 a 0.

Após o gol, o Mais Querido ficou valorizando a posse de bola no campo ofensivo em busca de espaços para chegar à área do Volta Redonda. Aos 39', por muito pouco não saiu o segundo gol rubro-negro. A bola sobrou para Luiz Araújo dentro da área, ele cortou a marcação e finalizou no cantinho. O goleiro se esticou todo para fazer a defesa.

Nos acréscimos, Bruno Henrique recebeu na esquerda e soltou a bomba. Paulo Henrique espalmou para escanteio. Logo depois, o árbitro apitou o fim da primeira etapa.

No início do segundo tempo, o Mengão voltou pressionando o Volta Redonda. Ayrton Lucas tabelou com Bruno Henrique, entrou na área e bateu em cima do goleiro, que colocou para escanteio. Na sequência, Victor Hugo finalizou para outra boa defesa de Paulo Henrique.

No decorrer da segunda etapa, o técnico Tite promoveu as entradas de alguns titulares. Entre eles, Arrascaeta chegou a marcar o segundo gol rubro-negro aos 31, mas a arbitragem marcou falta do uruguaio no lance.

Mas logo depois, o uruguaio foi protagonista do lance que culminou no segundo gol do Mengão. O camisa 14 foi derrubado na área e o árbitro não titubeou para marcar o pênalti. Num primeiro momento, Pedro foi para a cobrança e Paulo Henrique defendeu, mas a arbitragem mandou voltar porque o goleiro havia se adiantado. O centroavante bateu novamente e, desta vez, deslocou o goleiro com categoria: 2 a 0.

Para dar números finais à partida, Ayrton Lucas fez o terceiro já nos acréscimos. Arrascaeta descolou belo passe para o lateral-esquerdo, que saiu cara a cara com o goleiro e bateu rasteiro no canto para fazer a festa da Nação Rubro-Negra neste sábado de Carnaval!

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (15) para enfrentar o Bangu, às 21h30, no estádio Batistão-SE, pela oitava rodada do Carioca.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 3×0 Volta Redonda

3ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Maracanã-RJ

Data e hora: 10/02/2024 às 16h

Arbitragem: Felipe da Silva Gonçalves Paludo, Thiago Henrique Farinha e Diego Luiz Couto Barcelos

Cartões amarelos: David Luiz (FLA), Sanchez (VRE), Fabrício Bruno (FLA), Erick (FLA)

Gols: Gabi (8'1ºT), Pedro (39'2ºT) e Ayrton Lucas (47'2ºT).

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan (Erick Pulgar), Victor Hugo (Gerson) e De La Cruz (Arrascaeta); Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Bruno Henrique e Gabi (Pedro). Técnico: Tite.

Volta Redonda: Paulo Henrique, Wellington Silva, Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Léo Silva (Cristiano), Danrley e Robinho (Júlio César); Vinícius Moura (Thiago Alagoano), MV e Ítalo (Henrique Silva). Técnico: Felipe Loureiro.

Fonte: Esportes