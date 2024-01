Fluminense assume liderança do Campeonato Carioca com goleada sobre o Nova Iguaçu

O Fluminense, jogando com sua equipe alternativa, não deu chances para o azar no confronto deste domingo contra o Nova Iguaçu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Com uma atuação sólida, o time das Laranjeiras venceu por 3 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro, marcando com Isaac, Luan Freitas e João Neto, e assumiu a liderança do estadual.

O destaque da partida foi também a estreia de dois reforços tricolores: Renato Augusto, que entrou no segundo tempo no lugar de Arthur, e Gabriel Pires, escalado como titular pelo técnico.

O Fluminense partiu para cima logo no início da partida e quase abriu o placar com Arthur e Lelê, mostrando que a equipe estava determinada a buscar os três pontos. A pressão surtiu efeito aos 30 minutos, quando Isaac encontrou a rede após um passe decisivo na área.

Mesmo com o Nova Iguaçu tentando reagir e acertando a trave por meio de Ronald nos acréscimos do primeiro tempo, o Fluminense manteve o controle do jogo e ampliou a vantagem logo aos sete minutos da segunda etapa com Luan Freitas, que aproveitou um escanteio e a assistência de Lelê.

O gol sofrido desestabilizou o Nova Iguaçu, que viu o Fluminense quase marcar o terceiro com Gabriel Pires em seguida. O time visitante, embora bem organizado defensivamente no início, não conseguiu mostrar força para reverter a situação.

Administrando o resultado e diminuindo o ritmo, o Fluminense viu a estreia de Renato Augusto agregar qualidade ao meio-campo. E foi nos instantes finais que João Neto, após lançamento de Alexandre Jesus, selou o placar, consolidando a vitória do Tricolor.

Com este resultado, o Fluminense chega aos dez pontos e se coloca em posição privilegiada na competição. O Nova Iguaçu, por sua vez, estacionou nos sete pontos e saiu da zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara, ocupando agora o quinto lugar.

O próximo compromisso do Fluminense será contra o Bangu, na quinta-feira, no mesmo Estádio Luso-Brasileiro. Já o Nova Iguaçu tem um desafio contra o Vasco na véspera, ambas as partidas válidas pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

A torcida tricolor sai otimista com a performance da equipe, que mostra profundidade no elenco e reforços promissores para as próximas etapas do torneio estadual.

