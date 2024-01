Fluminense bate Audax e cola na liderança do Carioca

Em uma partida disputada no Estádio Elcyr Resende, nesta quinta-feira (25.01), o Fluminense conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Audax-RJ, se aproximando da briga pela liderança do Campeonato Carioca.

O jogo, válido pela 3ª rodada, foi marcado pelo gol de Lelê no primeiro tempo, que se tornou o artilheiro da competição com três gols.

Mesmo com uma equipe alternativa em campo, o Fluminense conseguiu impor seu jogo e controlar as ações. Após um susto no início da partida, com um chute perigoso do Ítalo para o gol do Flu, a equipe passou a ter mais posse de bola e trocar passes, buscando furar a defesa do Audax. O lado direito do campo, com o apoio do lateral Justen, foi bastante utilizado pela equipe tricolor.

Após uma paralisação para hidratação, o Fluminense abriu o placar com o gol de Lelê. O atacante recebeu em uma boa posição e tocou entre as pernas do goleiro, colocando a equipe na frente. Logo em seguida, o Flu teve outra oportunidade clara, porém Felipe Andrade desperdiçou ao mandar a bola perto da trave. O placar permaneceu 1 a 0 até o intervalo.

No segundo tempo, o jogo esfriou e poucas chances foram criadas por ambas as equipes, com o Audax-RJ buscando o empate. A equipe do Audax tentou pressionar e finalizar a gol, mas sem sucesso. O Fluminense, por sua vez, teve contra-ataques, mas pecou no último passe.

Com essa vitória, o Fluminense chegou aos sete pontos e assumiu a terceira colocação no Campeonato Carioca, empatado em pontos com o Vasco e o Nova Iguaçu. Porém, o time fica atrás do Vasco no saldo de gols e do Nova Iguaçu em gols marcados. O Audax-RJ permanece zerado na última posição.

O próximo desafio do Fluminense será diante do Nova Iguaçu, em casa, no próximo domingo (28), às 18h10 (horário de Brasília). Já o Audax-RJ enfrentará o Boavista no dia seguinte, às 20h30. Ambos os jogos são válidos pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

Apesar de alguns momentos de susto, o Fluminense conseguiu controlar o jogo e conquistar uma importante vitória contra o Audax-RJ, aumentando suas chances em se aproximar da briga pela liderança do Campeonato Carioca. A equipe tricolor segue demonstrando um bom desempenho, mesmo com um elenco alternativo em campo, e busca manter uma sequência de bons resultados na competição.

