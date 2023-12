Fluminense vence o Al Ahly e carimba passaporte para a final do Mundial de Clubes

Em uma noite de futebol onde a emoção e a técnica se encontraram no gramado do Estádio Rei Abdullah, o Fluminense Football Club provou seu valor internacional ao derrotar o Al Ahly por 2 a 0, garantindo assim sua vaga na final tão cobiçada do Mundial de Clubes na última segunda-feira.

Os tricolores, que representam a paixão e a garra carioca, enfrentaram obstáculos desde o início do jogo, com o Al Ahly mostrando-se um adversário digno, criando múltiplas chances de gol. A equipe brasileira, contudo, resistiu bravamente e, após duas tentativas que encontraram a trave no primeiro tempo, conseguiu encontrar o caminho da vitória na segunda etapa com gols de Arias, em uma cobrança de pênalti impecável, e John Kennedy, que com um tiro certeiro, selou o destino da partida.

Esta vitória não é apenas uma conquista esportiva; ela reflete o espírito determinado de um time que, mesmo diante de um jogo inicialmente equilibrado e com momentos de pressão intensa do time egípcio, soube manter a calma e a estratégia. Aos 35 minutos do primeiro tempo, uma defesa crucial de Fábio, goleiro do Fluminense, após uma cabeçada de Kahraba, foi um dos momentos chave que mantiveram o Fluminense no jogo.

O segundo tempo revelou um Fluminense mais assertivo e controlador da posse de bola. Embora o Al Ahly não tenha se entregado e criado suas oportunidades, a equipe carioca soube aproveitar os momentos críticos: aos 21 minutos, após Marcelo ser derrubado na área e o árbitro assinalar o pênalti, Arias não desperdiçou a chance de colocar os tricolores na frente.

A pressão aumentou e o adversário egípcio buscou o empate, mas encontrou pela frente um time sólido e um goleiro em noite inspirada. Os contra-ataques do Fluminense eram perigosos e, já na reta final da partida, John Kennedy fechou o placar, garantindo a festa da torcida tricolor.

Agora, o time das Laranjeiras espera pelo resultado da outra semifinal onde o Manchester City enfrentará o Urawa Red Diamonds para conhecer seu adversário na grande decisão. A expectativa é grande, e o Fluminense se prepara para o que pode ser um dos momentos mais gloriosos de sua história centenária no futebol.

Os torcedores, com os corações já pulsando em ritmo de final, aguardam ansiosamente pelo próximo capítulo desta jornada mundial que pode levar o Fluminense a levantar a taça mais desejada pelos clubes de todo o planeta.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 AH-AHLY

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jeddah-ARA

Data: 18 de dezembro de 2023, segunda-feira

Hora: 15h (de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak. (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Germán Cano

Técnico: Fernando Diniz

AH AHLY: El Shenawy; Hany, Abdelmonem, Yasser Ibrahim e Maâloul; Ashour, Ateya, Kouka e Percy Tau; Kahraba e El Shahat. Técnico: Marcel Koller

Fonte: Esportes