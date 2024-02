Fluminense vence o Sampaio Corrêa no retorno ao Maracanã

O Fluminense venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, nesta quinta-feira (08.02), pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

No Maracanã pela primeira vez no ano, a equipe comandada por Fernando Diniz contou com o apoio da torcida, que cantou do início ao fim, controlou as ações do jogo e saiu vitorioso com gol marcado por Germán Cano na segunda etapa.

Com o resultado, a equipe chegou aos 17 pontos e segue como líder isolada da competição. O Tricolor volta a campo no dia 14/02 (quarta-feira) para o clássico diante do Vasco, às 21h30, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense iniciou a partida trocando muitos passes em busca de espaço para atacar e criou a primeira chance de perigo aos 9 minutos, com Keno. O atacante recebeu na entrada da área, cortou para o meio e bateu para boa defesa do goleiro. Aos 22, Arias deixou a bola com Germán Cano na intermediária, o argentino mandou uma bomba e a bola saiu próxima ao travessão. Aos 24, em cobrança de escanteio de Arias, Martinelli cabeceou por cima.

Aos 30 minutos, Keno, pela esquerda, conseguiu lançamento perigoso para a pequena área e Cano quase alcançou. Aos 34, Jhon Arias ganhou disputa de bola no meio de campo, driblou o marcador que tentou acompanhá-lo, avançou até a linha de fundo e rolou para Cano no meio, que finalizou para grande defesa do goleiro. Aos 38, a dupla voltou a aparecer. Arias cruzou pela direita e Cano, de cabeça, parou no goleiro mais uma vez. A última boa chance da primeira etapa veio com Martinelli, que tabelou com Ganso e tentou o chute colocado, mas o goleiro ficou com a bola.

SEGUNDO TEMPO

Aos 8 minutos, o Fluminense fez a bola rodar até Renato Augusto encontrar espaço para finalizar da entrada da área e mandar por cima. Aos 10, foi a vez de Cano arriscar de longe, mas o chute não levou grande perigo. Aos 17, Guga cruzou na área e a bola ficou com Arias, que teve o chute desviado. Aos 25, André bateu de longe e mandou pela linha de fundo.

Aos 26 minutos, Arias recebeu de Douglas Costa, que fez sua estreia com a camisa tricolor, e rolou para Renato Augusto bater tirando tinta da trave. Dois minutos depois, Keno bateu cruzado e o goleiro espalmou. O gol da vitória saiu aos 29, com Cano. Antes de a bola chegar ao artilheiro, Renato Augusto cruzou e Lelê desviou de cabeça. Na sobra, o argentino limpou a jogada e estufou a rede com um chute forte de esquerda. Aos 36, em nova oportunidade com Cano, a bola saiu à direita do gol.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Carioca 7ª rodada

08/02/2024, 21h30 Maracanã

Fluminense (1)

Fábio; Guga (Antônio Carlos), Felipe Melo (Lelê), Thiago Santos (Renato Augusto) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno (Douglas Costa) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Sampaio Corrêa RJ (0)

Leandro Matheus; Lucas Carvalho (Roberto), Índio, Elenilson e Guilherme; Rodrigo Dantas, Marcelo e Gabriel Agú (Eduardo Rosado); Max (Davi), Rafael Pernão e Elias (Tonoli). Técnico: Alfredo Sampaio

Gols: Germán Cano (29´ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Renato Augusto (FLU)

Arbitragem: Rejane Caetano da Silva, auxiliado por Lilian da Silva Fernandes Bruno e Thayse Marques Fonseca

Fonte: Esportes