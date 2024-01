Grêmio vence o Brasil de Pelotas pelo Gauchão

O Grêmio entrou em campo na tarde deste sábado, no Bento Freitas, em Pelotas, para disputar a terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

Com gol de André Henrique, o Tricolor bateu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 e subiu na tabela de classificação. Com o resultado, os gremistas somam seis pontos em três partidas disputadas, ocupando a terceira posição.

Os instantes iniciais da partida foram equilibrados, mas com superioridade gremista. A primeira chegada tricolor aconteceu aos 4 minutos, em bola parada: da esquerda, Nathan Fernandes colocou a bola na área, mas a defesa afastou. Em seguida, Villasanti tentou servir JP Galvão em frente a meta, no entanto a bola correu demais e ficou com os adversários.

Já passados 8 minutos, o time de Renato Portaluppi seguiu dominando a maior parte das ações e tramou boa jogada pela esquerda, com Pepê passando pela marcação e colocando na entrada da área. No arremate de Villasanti, a zaga desviou e a bola saiu por sobre a meta. A melhor chance saiu com 15' jogados, quando Besozzi recebeu um cruzamento de Dodi e desviou de cabeça, às costas da zaga, mas mandou na rede, pelo lado de fora.

Outra tentativa do Grêmio saiu em cobrança de escanteio, aos 24'. Reinaldo colocou na área e João Pedro tentou desviar a gol, mas a bola subiu demais. Três minutos depois, Villasanti desceu pela direita, lançou para a área buscando Pepê, a bola bateu na defesa e caiu nos pés de JP Galvão, que chutou, mas o goleiro Gabriel Oliveira segurou. Logo em seguida, foi a vez de Nathan Fernandes ir a linha de fundo e cruzar a bola saiu raspando a trave direita.

Próximo dos 40 minutos de jogo, os gremistas tiveram uma chance em cobrança de falta: Reinaldo cruzou na área e Pepê desviou de cabeça, mas para fora. Em resposta, o time da casa ameaçou pela primeira vez com Gabriel Biteco, pela direita, mas o arremate passou por sobre o gol.

O Grêmio ainda tentou com um lance de Nathan Fernandes pela esquerda, que fez um cruzamento na marca penal para JP Galvão, que tentou alcançar, mas a bola correu demais. Pepê também cobrou uma falta por baixo da barreira, mas o goleiro do Xavante segurou.

O segundo tempo começou com o Tricolor pressionando, tanto que aos 4 minutos quase abriu a contagem depois de um cruzamento da direita, que André cabeceou, obrigando o arqueiro Gabriel a fazer grande defesa. No rebote, Cristaldo acabou mandando por sobre o gol.

Passados 12', o Brasil de Pelotas tentou uma jogada pela esquerda, em que Mauricio finalizou a gol, mas mandou por cima. Do outro lado, André Henrique trabalhou com João Pedro, que chutou em direção a meta, mas a zaga cortou a escanteio.

Foi aos 19 minutos que o Grêmio conseguiu sair na frente no marcador, com gol assinalado por André Henrique. Villasanti construiu uma boa jogada individual pela esquerda, invadiu a área e fez um cruzamento para o centro da pequena área, onde o atacante empurrou para o fundo do gol, finalizando por baixo do arqueiro.

Quando o relógio marcava 31', o Tricolor por detalhe, não ampliou. No lance, Soteldo avançou pela esquerda e fez um cruzamento, mas a zaga cortou. Franco Cristaldo pegou o rebote de primeira, mas Gabriel defendeu. Dois minutos depois, Galdino trabalhou com João Pedro, que cruzou para André, mas o atacante mandou para fora.

A equipe Xavante levou perigo na reta final da partida com Tinga, que arrematou de longe, obrigando Marche a pular e operar grande defesa.

Com o resultado, Grêmio conquista mais três pontos, chega a seis e ocupa a terceira posição na tabela de classificação. O próximo compromisso tricolor será na quarta-feira, na Arena, diante do Juventude, às 21h30.

