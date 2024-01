Grêmio vence o São José pelo Gauchão

A noite na Arena do Grêmio foi de estreias, gols e festa da torcida Tricolor. Atuando pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebeu o São José e venceu os adversários pelo placar de 4 a 1.

Além dos três pontos conquistados, Soteldo fez uma estreia de gala no estádio gremista e marcou seu primeiro gol com a camisa Tricolor. Além do atacante, J.P. Galvão também balançou as redes pela primeira vez com a camisa tricolor. Cristaldo e Reinaldo fecharam o placar. De pênalti, o goleiro Fábio diminuiu para os adversários.

Em campo, o comandante Renato Portaluppi modificou algumas peças da equipe em relação à última partida. A dupla de zaga foi formada por Geromel e Kannemann. Na lateral direita, Fábio foi o escolhido para a posição. A noite também foi de estreias: o goleiro Marchesín iniciou no gol gremista.

Trocando passes, o Tricolor levou perigo logo aos dois minutos. Soteldo recebeu pela esquerda, puxou para o meio e bateu. Fábio espalmou de soco. Logo depois, aos cinco, Marchesín mostrou serviço. Alessandro cabeceou com muito perigo. O arqueiro gremista foi no cantinho e tirou a oportunidade adversária.

O ponteiro passava e o Grêmio seguia insistindo no ataque. Com 11' jogados, a equipe de Renato Portaluppi balançou as redes. Soteldo, pela esquerda, cruzou na cabeça de J.P. Galvão, que não desperdiçou. Grêmio 1×0 São José.

Além do ataque, a defesa gremista também trabalhava. Aos 12', Nonato pegou a sobra e soltou uma bomba, para grande defesa do camisa 1 Tricolor.

Após o primeiro gol, a partida passou a ficar mais truncada, com muitas faltas sendo cometidas pelo adversário.

Outro lance de muito perigo a favor do Grêmio veio aos 24'. Na jogada, Galdino deixou para J.P. Galvão, que chegou chutando e quase acertou o canto, porém, Fábio espalmou.

Soteldo dava trabalho à defesa do São José. Com 33', o camisa 7 tentou de fora da área. A bola desviou e Fábio defendeu. Um minuto depois, não deu para o arqueiro adversário. Na sobra do escanteio, o atacante bateu rasteiro, no cantinho e marcou o seu primeiro com a camisa Tricolor. Grêmio 2×0 São José.

Aos 41', Villasanti cruzou e Cristaldo chegou finalizando, dentro da área. Fábio defendeu. Com 42', Galdino buscou o terceiro de longe, mas a bola subiu demais.

O Grêmio voltou para o segundo tempo sem modificações e com a mesma postura: pressionando a defesa do São José. Na primeira finalização, o gol saiu. Mais uma vez, Soteldo cruzou na área e, no bate rebate, a bola sobrou para Cristaldo, que, com categoria, deixou sua marca. Grêmio 3×0 São José.

O ponteiro passava dos 15', quando Renato Portaluppi realizou as primeiras modificações na equipe. Fábio, Galdino e J.P. Galvão saíram para as entradas de João Pedro, Nathan Fernandes e André Henrique.

Soteldo queria mais. Com 20' jogados, o camisa 7 avançou para dentro da pequena área e bateu cruzado. A tentativa pegou nas redes pelo lado de fora.

Aos 22', Jhonata Robert entrou na vaga de Cristaldo.

O Tricolor mantinha a posse de bola e seguia buscando ampliar o marcador. Com 35', Soteldo saiu muito aplaudido pelos tricolores. Dodi entrou na vaga do camisa 7.

O Grêmio queria mais. Aos 37', Reinaldo recebeu de André Henrique pela esquerda e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Fábio. Grêmio 4×0 São José.

Logo depois, aos 40', a arbitragem marcou pênalti inexistente de Marquesín em Renê. O goleiro Fábio bateu e descontou. Grêmio 4×1 São José.

O próximo compromisso do Grêmio é neste domingo, 28, diante do Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas.

Fonte: Esportes