Grêmio x Flamengo: palpites para semifinal da Copa do Brasil

O confronto Grêmio x Flamengo começa a decidir, nesta quarta-feira (26), quem será o finalista da Copa do Brasil de 2023. A primeira partida acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 21h30 (de Brasília). Além do tamanho de um jogo de semifinal, é uma oportunidade para o Tricolor conseguir a sua revanche da eliminação sofrida em 2021.

Sobre o jogo

Ambas as equipes chegam em momentos parecidos para a partida da semifinal da Copa do Brasil. Isso porque, os resultados no Campeonato Brasileiro colocam Grêmio e Flamengo na segunda e terceira posição, respectivamente. Porém, mesmo com a maioria dos resultados sendo positivos, os dois times enfrentam um momento de instabilidade.

O Tricolor Gaúcho convive com alguns problemas envolvendo sua principal estrela, Luis Suárez. Segundo informações, o atacante estaria pedindo a rescisão do seu contrato para se juntar a Lionel Messi no Inter Miami, nos Estados Unidos. Mas, a diretoria do Grêmio faz jogo duro e quer manter o atleta no elenco.

Por outro lado, o Flamengo também tem problemas de rendimento. Apesar de bem posicionado na tabela no Brasileirão e classificado na Libertadores, o empate polêmico contra o lanterna América-MG colocou uma pulga atrás da orelha dos torcedores.

Últimos resultados

Não há dúvidas que a expectativa para um duelo tão tradicional, quanto Grêmio x Flamengo, seja alta. Além disso, esse momento instável de ambas as equipes dificulta as previsões.

Do lado do Tricolor, nos últimos quatro jogos houve apenas uma vitória. Isso considerando a classificação na própria Copa do Brasil contra o Bahia, que foi decidida nos pênaltis após dois empates. Apesar disso, a vitória no último jogo contra o Atlético-MG pode dar um gás a mais para os gaúchos.

Já o Rubro-Negro vem de oito jogos sem perder, porém as atuações tem sido bem inconstantes. Considerando o elenco recheado de estrelas, isso é um problema a ser solucionado pelo técnico Sampaoli. Ainda mais após o empate polêmico contra o lanterna América-MG no domingo passado.

Palpites Grêmio x Flamengo

Geralmente, o Grêmio gosta de manter um jogo propositivo e deve colocar o seu estilo de jogo empurrado pela sua torcida. Porém, é necessário ficar atento com os contra-ataques. Principalmente porque o Flamengo possui Bruno Henrique, que voltou de lesão chamando a responsabilidade.

Por isso, separamos algumas odds interessantes para apostar neste jogo:

Mercado Aposta Odd Betsul Vencedor do Jogo Grêmio (Casa) 2.56 Vencedor do Jogo Empate 3.36 Vencedor do Jogo Flamengo (Fora) 2.85 Total de Gols Acima de 2.5 1.97 Ambas Equipes Marcam Sim 1.73

Onde assistir à Copa do Brasil

Em partida válida pela semifinal da Copa do Brasil, Grêmio x Flamengo terá transmissão oficial em TV aberta com a Globo, na TV fechada pelo canal SporTV e pelo pay-per-view Premiere. Além disso, a plataforma de streaming Amazon Prime Video também transmite o duelo.

Escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan e Victor Hugo; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

