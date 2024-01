Guilherme Madruga conquista o Prêmio Puskás com gol espetacular de bicicleta

Em noite de gala no futebol internacional, o Brasil voltou a brilhar no cenário mundial com Guilherme Madruga, volante do Cuiabá, levando para casa o prestigiado Prêmio Puskás. A cerimônia, que aconteceu nesta segunda-feira em Londres, consagrou o brasileiro como autor do gol mais bonito da temporada, superando o português Nuno Santos, do Sporting, e o paraguaio Julio Enciso, do Brighton.

O gol que garantiu a Madruga o topo do pódio foi marcado quando ainda jogava pelo Botafogo-SP, numa partida memorável contra o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro em 27 de junho do último ano. Com uma acrobacia de tirar o fôlego, Madruga executou uma bicicleta perfeita, eternizando-se não só na história do prêmio, mas também nos corações dos fãs do futebol.

Com essa conquista, Madruga se junta a um seleto grupo de jogadores brasileiros que tiveram a honra de receber essa distinção. Neymar, em 2011, e Wendell Lira, em 2015, foram os precursores dessa façanha, demonstrando a criatividade e o talento nato dos brasileiros com a bola nos pés.

Visivelmente emocionado, Madruga não hesitou em compartilhar o significado desse triunfo em sua carreira: "Um dia único na minha vida. Com certeza está marcado na minha história e também na memória de todos que me acompanham desde o começo da minha trajetória."

Além da gratidão, Madruga expressou surpresa e alegria ao viver o que descreveu como um sonho: "É um sonho isso que estou vivendo, estar entre meus ídolos. Eu não esperava isso. Foi totalmente diferente do que planejei, mas foi muito melhor."

A trajetória de Madruga, marcada por esse prêmio internacional, é uma fonte de inspiração para atletas e entusiastas do esporte, reforçando a imagem do Brasil como uma nação que respira futebol e onde novos talentos estão sempre prontos para surpreender o mundo com momentos mágicos dentro das quatro linhas.

O prêmio de gol mais bonito é entregue em cerimônias da Fifa desde 2009, quando Cristiano Ronaldo foi vitorioso. Veja todos os vencedores:

2009 Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2010 Hamit Altintop (Turquia)

2011 Neymar (Santos)

2012 Miroslav Stoch (Fenerbahçe)

2013 Ibrahimovic (Suécia)

2014 James Rodríguez (Colômbia)

2015 Wendell Lira (Goianésia)

2016 Mohd Faiz Subri (Penang FA)

2017 Giroud (Arsenal)

2018 Salah (Liverpool)

2019 Daniel Zsori (Debreceni)

2020 Son (Tottenham)

2021 Lamela (Tottenham)

2022 Marcin Oleksy (Warta Poznan)

2023 Guilherme Marduga (Botafogo-SP), agora jogador do Cuiabá

Fonte: Esportes