Hulk marca dois gols e Galo vence o Athletic pelo Mineirão

O Atlético venceu o Athletic por 2 a 0, em São João del-Rey, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. Hulk foi o grande nome da partida, marcando duas vezes, no resultado que colocou o Galo com seis pontos na competição.

O primeiro tempo foi muito movimentado e disputado de forma intensa, com os jogadores brigando pela posse de bola. O primeiro lance de perigo foi aos 12 minutos. Após boa triangulação no campo ofensivo, Scarpa recebeu passe de Hulk e, de fora da área, finalizou com perigo.

O Athletic forçava o jogo pelo lado esquerdo da defesa atleticana e aos 26 minutos chegou com perigo, mas a zaga atleticana afastou.

O lance de maior perigo no primeiro tempo surgiu quando Scarpa conseguiu um excelente cruzamento para Igor Gomes. O meio-campista antecipou o adversário e, de cabeça, acertou a trave.

No fim da primeira etapa, Everson fez boa defesa após finalização do adversário.

Segundo tempo

O Galo melhorou no segundo tempo. Aos sete minutos, Hulk aproveitou a falha da defesa e teve grande chance. O camisa 7 do Galo finalizou em cima do goleiro, a bola voltou em cima do atacante, mas a defesa afastou para escanteio.

Everson fez outra boa defesa aos 21 minutos, após finalização do ataque adversário.

Dois minutos depois, Igor Gomes lançou Hulk dentro da área, o atacante cortou a marcação e finalizou forte para o goleiro espalmar para escanteio.

O gol atleticano estava amadurecendo. Em jogada pela esquerda, Hulk invadiu a área e foi derrubado. Pênalti indiscutível que o árbitro marcou. Aos 32 minutos, Hulk deslocou o goleiro e marcou o primeiro gol da noite.

No último minuto do tempo regulamentar, brilhou mais uma vez a estrela do ídolo da camisa 7. Hulk, em mais uma cobrança de falta perfeita com a camisa atleticana ampliou, marcou um belo gol que decretou a vitória alvinegra.

O Galo volta aos treinos no domingo, quando o time inicia a preparação para a partida contra o Tombense na 4a feira (14), na Arena MRV, às 20 horas.

