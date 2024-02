Internacional vence o Santa Cruz e segue na caça ao líder Grêmio

Em uma noite inspirada no Estádio do Santa Cruz, o Internacional conseguiu um importante triunfo por 2 a 0 contra o time da casa, na sexta rodada do Campeonato Gaúcho, mantendo vivas as esperanças de alcançar o líder Grêmio. Sob o comando técnico de Eduardo Coudet, o Colorado elevou seu saldo de pontos para 13, situando-se dois pontos atrás do arquirrival, enquanto o Santa Cruz permanece na lanterna do campeonato, com apenas dois pontos conquistados.

A partida, que ocorreu nesta quarta-feira à noite, destacou-se pelo domínio do Internacional, que desde os primeiros minutos mostrou determinação em buscar a vitória. Aos nove minutos, Bruno Henrique abriu o placar com um chute certeiro que superou o goleiro Marcelo Pitol, colocando o time visitante em vantagem. Apesar de um jogo ofensivo e várias chances de ampliar o marcador, foi apenas aos 40 minutos do primeiro tempo que o Internacional viu o número 13, Bruno Henrique, marcar novamente, consolidando a liderança do time no jogo.

O Santa Cruz, mesmo em desvantagem, não se entregou e buscou oportunidades para diminuir a diferença no início do segundo tempo. Rickelmy e Rafael Mineiro tiveram chances claras, mas não conseguiram converter, mantendo o placar inalterado. Do lado do Internacional, Bruno Henrique e Enner Valencia continuaram a pressionar a defesa adversária, mas também falharam em aumentar a vantagem do Colorado.

O jogo seguiu com o Internacional mantendo a pressão e criando oportunidades, mas sem conseguir alterar o placar, que se manteve em 2 a 0 até o apito final. Com esta vitória, o Internacional segue firme na disputa pelo título do Gauchão, enquanto o Santa Cruz luta para melhorar sua posição na tabela.

No próximo compromisso, o Internacional enfrentará o São José, domingo, às 19h (de Brasília), no Passo d'Areia. O Santa Cruz terá como adversário o Caxias, na mesma data, às 20h, no Estádio Centenário. Ambos os times buscam consolidar suas posições na tabela em busca de seus objetivos na competição.

Esta vitória reafirma o compromisso do Internacional em buscar o título estadual e manter a pressão sobre o líder Grêmio, prometendo um campeonato ainda mais emocionante nas rodadas que se seguem.

Fonte: Esportes